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Когда в церкви запрещены земные поклоны
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Когда в церкви запрещены земные поклоны 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Согласно каноническим правилам Православной Церкви, земные поклоны (коленопреклонения) во время богослужения нельзя совершать по воскресеньям, в период с Рождества до Крещения (святки) и в период с Пасхи до Пятидесятницы.
Также они запрещены в дни больших праздников, которых насчитывается двенадцать в церковном календаре (потому их называют «двунадесятыми»): Рождество Богородицы, Воздвижение Креста Господня, Введение во храм Богородицы, Рождество Христово, Крещение Господне, Сретение Господне, Благовещение, Вход Господень в Иерусалим, Вознесение, День Святой Троицы, Преображение, Успение Богородицы.
Правило, запрещающее коленопреклонение в эти дни было утверждено еще на заре христианства — на Первом Никейском Вселенском соборе, в IV веке. Этот собор, созванный по инициативе императора Константина в городе Никее, выработал основные канонические правила христианской Церкви. В том числе, здесь впервые рекомендуется в «день Господень» (воскресение) и от Пасхи до Пятидесятницы не преклонять колен на молитве. Позже это правило было дополнено положениями Шестого Вселенского собора (VII век).
Можно сказать, что подобный запрет обоснован этически. Земной поклон — это, прежде всего, выражение глубокого покаянного чувства человека, скорбящего о своём грехе. Так молились ещё праведники Ветхого завета, так молятся в Церкви и теперь в дни особой скорби — во время Великого поста. Человек в земном поклоне по сути являет собой образ «раба», вымаливающего прощение и ожидающего милости.
В дни же великих праздников христианину, по мнению святых отцов, надлежит особо вспомнить, что он, по выражению апостола Павла, «уже не раб, но сын», и вместо скорби — возрадоваться о возможности спасения и прощения. Ведь Христос Своей жизнью, крестной смертью и воскресением вновь возвел естество падшего человека к Образу Божьему. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» — написано в Евангелии от Иоанна.
Поэтому земные поклоны в праздничные дни неуместны, так как являются, в каком-то смысле, символом отказа от этой радости.
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