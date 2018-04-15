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В Ижевске пройдет командный Кубок России по боксу
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В Ижевске пройдет командный Кубок России по боксу 

ИА «Сусанин» 24 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет командный Кубок России по боксу. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в столицу Удмуртии прибудут 10 сборных федеральных округов страны.
Соревнования начнутся 14 апреля и продлятся до 21 числа.
«Ижевск не впервые принимает спортсменов со всей страны и проводит масштабные спортивные состязания по боксу. Сегодня мы должны учесть все нюансы, предусмотреть все, чтобы наши именитые гости чувствовали себя в Ижевске комфортно, чтобы у них остались хорошие впечатления и добрые воспоминания о нашем городе», — сказал Юрий Тюрин на заседании оргкомитета.
В мероприятии примут участие более 500 гостей — боксеры, представители Федерации бокса России, региональных федераций, официальные лица Минспорта России, приглашенные гости, в том числе чемпионы мира и Олимпийских игр.
Программа мероприятия:
17 апреля в 17:30 — Торжественное открытие, предварительные бои  18-20 апреля в 15:00 — предварительные бои, круговой этап
21 апреля в 15:00 — бои за 3 место, в 18:00 — финальные бои.
Вход на соревнования бесплатный.
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