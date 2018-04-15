«Вы приняты»: ТОП-6 важных назначений в Костромской области

Недавно мы опубликовали рейтинг громких увольнений. Пришла пора вспомнить и самые яркие назначения, и людей, которые быстро взлетели по карьерной лестнице. Так, строительством в Костроме стал заведовать бывший сотрудник полиции, а должность заместителя губернатора получил человек с огромным опытом работы в СМИ.

Регион обзавелся новыми руководителями департаментов культуры, стоительства, транспорта. Также появился новый начальник фонда капремонта, и так далее. Портал K1NEWS.RU публикует рейтинг самых важных назначений за 2017 год.

Александр Фишер, заместитель губернатора по вопросам внутренней политики

Александр Адольфович занял должность заместителя губернатора в июне прошлого года. Перед повышением г-н Фишер помогал Сергею Ситникову взаимодействовать со СМИ. В неформальном рейтинге заместителей губернатора «зам по внутренней политике» считается самым важным лицом.

Работа Александра Адольфовича всегда была связана с журналистикой: с 1996 года он работал в СМИ Костромы и Удмуртии , в 2001 занял должность заместителя директора дирекции радиовещания КГТРК. Он был шеф-редактором службы радиовещания ГТРК «Кострома», главным редактором телевидения (радиовещания) МБУ «Телерадиокомпания Волгореченск».

Предшественник Александра Фишера, Александр Соколов , покинул Кострому в связи повышением и переездом на работу в Москву

Елена Журина, глава Департамента культуры

Супруга костромского мэра Юрия Журина возглавила департамент культуры в октябре прошлого года. Многие посчитали назначение неожиданным — до этого Елена Викторовна не работала в сфере культуры. Тем не менее, большой управленческий и организаторский опыт, знания о состоянии дел в области делают ее весьма ценным кадром. До прежнего места работы женщина долгое время возглавляла управление по обеспечению деятельности мировых судей, была начальником отдела по работе с муниципальными образованиями администрации Костромской области

При назначении Елены Журиной на должность губернатор Серей Ситников сказал:

Самое серьезное внимание прошу обратить на то, чтобы районная культура работала эффективно, и те средства, которые мы направляем в эту отрасль, в обязательном порядке в форме услуг приходили ко всем людям.

Департамент культуры — сложное место работы. Ведомство фигурировало в скандалах — в частности, в 2013 году из-за подозрений в коррупции был уволен его директор Евгений Чугунов. Кроме этого, губернатор неоднократно говорил о множестве застарелых проблем в сфере культуры, в том числе, связанных с охраной памятников. Предшественница Елены Журиной, Наталья Бурша, проработала в департаменте почти 2 года, покинула должность в июле 2017 года в связи с переходом на другую работу.

Марат Хасанов , помощник губернатора по взаимодействию со СМИ До работы в настоящей должности Марат Хасанов руководил пресс-службой костромской ГРЭС. Большой опыт и два образования (физмат КГУ, финансовый менеджмент) позволяют ему успешно справляться с работой помощника губернатора по взаимодействию со СМИ. Коллеги отзываются о Марате Шамильивиче как о профессионале, рассудительном и дипломатичном человеке.

Марат Хасанов родился в 1983 году в Волгореченске . Первое образование получил в КГУ по специальности физика-математика, затем обучался финансовому менеджменту. В сфере СМИ Марат Шамильевич работает более 15 лет. Ольга Хасанова, супруга чиновника тоже занимает видную должность — ранее ее назначили заместителем директора департамента образования и науки.

Алексей Чепиков, директор департамента строительства, архитектуры и градостроительства

Назначение полковника полиции на должность главы департамента строительства вполне можно назвать необычным. Алексей Чепиков получил место в одно время с Еленой Журиной — в октябре 2017 года. Ранее Алексей Николаевич занимался экономической безопасностью региона — возглавлял управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Костромской области.

Департамент строительства занимается важными госпрограммами — переселением граждан из аварийного жилья, капремонтом многоквартирных домов, развитием коммунальной инфраструктуры и т.п. Таким образом, от ведомства напрямую зависит качество нашей жизни.

При приеме на работу Сергей Ситников поручил назначенцу защитить дольщиков, проблема с которыми в регионе стоит очень остро:

К сожалению, у нас есть ситуации, когда недобросовестные подрядчики нарушают сроки, неправильно, а иногда и незаконно используют средства дольщиков. Поэтому вам в полном объеме необходимо отработать вопросы, чтобы права дольщиков, интересы государства были защищены в полном объеме.

Виталий Ушанов, директор регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства

Виталий Ушанов возглавил департамент транспорта и дорожного хозяйства в мае прошлого года. Ранее он работал в ООО «Тверская генерация». Прошлый глава ведомства Сергей Скутин занимал этот пост с февраля 2015 года, он уволился по собственному желанию, покинув область ради работы на новой должности.

Виталий Ушанов — уроженец Костромской области. Управленец получил образование в Костромском сельскохозяйственном институте, достаточно долго проработал в регионе. Коллеги оценивают Виталия Ушанова как сдержанного и хозяйственного человека.

Прошлый глава фонда капремонта по Костромской области покинул рабочее место со скандалом — его уволили за «низкую эффективность деятельности фонда» в апреле 2017 года, это произошло после проверки, инициированной губернатором Сергеем Ситниковым. По ее результатам стало ясно — ремонт идет из рук вон плохо, да и с соблюдением сроков большие проблемы.

Прежнему руководителю фонда досталось непростое «наследство» — в 2016 году по программе не были отремонтированы сотни домов, и разбираться с этим пришлось Алексею Родионову. За время работы на новой должности глава сумел наладить процесс ремонта построек, инициировал проверки качества ремонтных работ, выполненных подрядчиками. По их итогам против недобросовестных руководителей фирм были заведены уголовные дела.