Олег Кобяков: Жить в Курганской области непросто, но надо держаться

Олег Кобяков, член Общественного совета по вопросам развития здравоохранения при Департаменте здравоохранения Курганской области , о региональной информационной повестке для ИА «Уральский меридиан»:

Обзор информационной повестки прошедшей недели в Курганской области начну с позитивного и важного для всех любителей русского языка события — у нас прошёл «Тотальный диктант»! Мероприятие организовало информагентство «URA. RU», текст читала Анна Бояркина , все участники диктанта получили массу положительных эмоций.

Резонанс вызвала статья под заголовком «Курганской области не хватает денег на школьные учебники». Дело в том, что в прошлом учебном году на приобретение учебников было направлено недостаточно средств (31% от потребности), кроме этого, подвоз школьников осуществляется на автобусах, которым уже больше 10 лет (таких автобусов 120). Хроническое недофинансирование образования оказывает отрицательное влияние на качество образовательных услуг в регионе.

Напугало курганцев ЧП в супермаркете «Магнит» (по улице Бурова-Петрова), над которым обрушились плиты перекрытия, и просто каким-то чудом обошлось без жертв! Многие горожане предполагают, что возможно, виноват застройщик, однако, необходимо дождаться выводов компетентных органов.

Обсуждали с коллегами процесс «оптимизации» почтового обслуживания населения, а проще говоря — проблема в том, что работникам почты России платят такие гроши в Кургане, на которые прожить невозможно (начальник почтового отделения 13 тысяч рублей в месяц получает). Стоит ли удивляться, что почтальоны «разбежались кто куда», а отделения будут закрываться (например, по улице Советской, Панфилова), время их работы тоже сокращается. У нас в Кетовском районе в селе Кетово почта работает с 9 до 15 часов, люди теперь с работы отпрашиваются, чтобы посылку получить.

Острую проблему «подсветил» «ZNAK», в Зауралье за первые три месяца текущего года зарегистрировано 34 случая смерти от отравления этиловым спиртом (всего же отравились 74 человека, большинство пострадавших медработникам удалось спасти).

Шокирующую информацию обнародовал телеграм-канал «Курганский Дед» о массовом захоронении скота в районе СНТ «Кургансельстрой», там побывал журналист интернет-газеты «ZNAK» — картина страшная, поле завалено костями и останками животных! Ждём результатов работы от прокуратуры и чиновников.

Недооценённым считаю материал о том, как депутат Курганской областной Думы Сергей Вартанов сложил с себя полномочия. Оказывается, у нас не только учителям или работникам почты тяжело нести свой груз обязанностей, но и депутатам областного парламента приходится нелегко. «Депутатская работа требует времени и сил, ездить из Целинного района в Курган необходимо несколько раз в месяц, плюс общественные мероприятия. Это большая нагрузка. По партийной линии претензий к Вартанову нет», — отметил в разговоре с корреспондентом «URA.RU» секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия» , вице-спикер облдумы Евгений Кафеев». В момент комментария уставший депутат облдумы уже находился на отдыхе в Арабских Эмиратах.

В общем, жить у нас в Курганской области непросто, но надо держаться, а отдых полезен для здоровья!