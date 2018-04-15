Олег Кобяков: Жить в Курганской области непросто, но надо держаться 

Олег Кобяков, член Общественного совета по вопросам развития здравоохранения при Департаменте здравоохранения Курганской области, о региональной информационной повестке для ИА «Уральский меридиан»:
Обзор информационной повестки прошедшей недели в Курганской области начну с позитивного и важного для всех любителей русского языка события — у нас прошёл «Тотальный диктант»! Мероприятие организовало информагентство «URA. RU», текст читала Анна Бояркина, все участники диктанта получили массу положительных эмоций.
Резонанс вызвала статья под заголовком «Курганской области не хватает денег на школьные учебники». Дело в том, что в прошлом учебном году на приобретение учебников было направлено недостаточно средств (31% от потребности), кроме этого, подвоз школьников осуществляется на автобусах, которым уже больше 10 лет (таких автобусов 120). Хроническое недофинансирование образования оказывает отрицательное влияние на качество образовательных услуг в регионе.
Напугало курганцев ЧП в супермаркете «Магнит» (по улице Бурова-Петрова), над которым обрушились плиты перекрытия, и просто каким-то чудом обошлось без жертв! Многие горожане предполагают, что возможно, виноват застройщик, однако, необходимо дождаться выводов компетентных органов.
Обсуждали с коллегами процесс «оптимизации» почтового обслуживания населения, а проще говоря — проблема в том, что работникам почты России платят такие гроши в Кургане, на которые прожить невозможно (начальник почтового отделения 13 тысяч рублей в месяц получает). Стоит ли удивляться, что почтальоны «разбежались кто куда», а отделения будут закрываться (например, по улице Советской, Панфилова), время их работы тоже сокращается. У нас в Кетовском районе в селе Кетово почта работает с 9 до 15 часов, люди теперь с работы отпрашиваются, чтобы посылку получить.
Острую проблему «подсветил» «ZNAK», в Зауралье за первые три месяца текущего года зарегистрировано 34 случая смерти от отравления этиловым спиртом (всего же отравились 74 человека, большинство пострадавших медработникам удалось спасти).
Шокирующую информацию обнародовал телеграм-канал «Курганский Дед» о массовом захоронении скота в районе СНТ «Кургансельстрой», там побывал журналист интернет-газеты «ZNAK» — картина страшная, поле завалено костями и останками животных! Ждём результатов работы от прокуратуры и чиновников.
Недооценённым считаю материал о том, как депутат Курганской областной Думы Сергей Вартанов сложил с себя полномочия. Оказывается, у нас не только учителям или работникам почты тяжело нести свой груз обязанностей, но и депутатам областного парламента приходится нелегко. «Депутатская работа требует времени и сил, ездить из Целинного района в Курган необходимо несколько раз в месяц, плюс общественные мероприятия. Это большая нагрузка. По партийной линии претензий к Вартанову нет», — отметил в разговоре с корреспондентом «URA.RU» секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», вице-спикер облдумы Евгений Кафеев». В момент комментария уставший депутат облдумы уже находился на отдыхе в Арабских Эмиратах.
В общем, жить у нас в Курганской области непросто, но надо держаться, а отдых полезен для здоровья!