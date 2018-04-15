«Запах тротила — это еда»: в Кольцово показали, как учат щенков искать взрывчатку в чемоданах

Отряд четвероногих безопасников аэропорта Кольцово пополнился двумя щенками — немецкой овчаркой Валькирией и малинуа Тархом. В аэропорт их привезли месяц назад из специальных питомников, где разводят собак-ищеек.

Устроиться на работу в службу авиационной безопасности для собак непросто. Предпочтение отдаётся представителям собачьих рабочих династий. Например, папа Валькирии является одним из лучших поисковиков России , работает в системе МВД , а её старшие сестра и брат работают в службе авиационной безопасности.

Пока трёхмесячные Валькирия и Тарх не ищут взрывчатку в чемоданах, как их старшие коллеги. Они только тренируются. В первую очередь их учат всегда хотеть есть и играть.

— Для того чтобы собака эффективно работала, искала взрывчатку, мы сперва развиваем пищевую и добычную мотивацию, — рассказала Е1.RU начальник кинологического подразделения службы авиационной безопасности Ирина Калугина. — Собака должна знать, что если она пройдёт и пронюхает 50–100 сумок, найдёт взрывчатые вещества, то за это будет вознаграждена едой или игрой с хозяином.

С пяти месяцев щенков начнут знакомить с запахом взрывчатки. Для этого кинологи используют имитаторы взрывчатых веществ — набор порошков с запахом тротила, гексогена, октогена и другой взрывчатки. Имитаторы абсолютно безвредны и невзрывоопасны, но их запах соответствует запаху взрывчатки.

— Сначала мы знакомим собаку с запахом взрывчатого вещества, и, когда она на него натыкается, поощряем, например, едой, — поясняет Ирина Калугина. — Затем мы проводим тренировки и прячем имитаторы. В таких случаях собака целенаправленно ищет его по запаху, потому что знает, что её поощрят. Так у неё вырабатывается ассоциация, что этот запах — это еда или игра.

А если во время осмотра багажа собака не нашла чего-то запрещённого, то кинологи делают специальную закладку с имитатором.

— Собака должна найти искомый запах, чтобы разрядиться. Если она долго что-то не находит, то теряет интерес к работе и начинает, скорее, имитировать работу, чем искать, — объясняет Ирина Калугина.

Собаки из кинологического подразделения службы авиационной безопасности, а их здесь 10, специализируются только на взрывчатых веществах, взрывных устройствах, оружии и боеприпасах. Поисками наркотиков занимаются собаки таможни.

— Наши собаки проверяют на взрывчатые вещества багаж, грузовой сектор, прилегающую территорию, самолёты, — уточнила Ирина Калугина. — При прилёте значимых лиц также проверяем трапы. Нас также вызывают, когда находят бесхозные сумки. Когда в городе была волна лжеминирований, мы неоднократно проверяли весь аэропорт.

Взрослые собаки кинологической службы обычно живут в питомнике, недалеко от аэропорта. А вот щенки до полугода, а лучше до года, должны жить дома. Если их с маленького возраста отправить жить в питомник, то они могут вырасти агрессивными или, наоборот, трусливыми. Но собаки, которые работают в аэропорту, должны ладить с людьми, поэтому кинологи и забирают щенков к себе.

Валькирию забрал инспектор-кинолог Иван Лавелин, который совсем недавно устроился на работу в аэропорт. А Тарха воспитывает начальник кинологического подразделения службы авиационной безопасности Ирина Калугина. При этом у Ирины дома живёт ещё один пёс — 12-летний золотистый ретривер Юстас, который является гордостью кинологической службы. Он не раз завоевывал призовые места на межведомственных соревнованиях специалистов-кинологов. Сейчас Юстас уже вышел на пенсию.

— Юстас — ретривер, а они, как известно, собаки-няньки, поэтому у него конфликтов с Тархом не возникает, — рассказывает Ирина Калугина. — Тарх — малинуа, а это очень послушная порода собак. Он темпераментный, но послушный.

А вот Валькирия любит безобразничать. Например, у кинолога Ивана она забирает тапочки.

— Валькирия ведёт себя как ребёнок, — рассказывает Иван Лавелин. — Всё надо понюхать, подёргать, пощупать. Но я пока ничего не запрещаю, потому что ей нельзя ломать психику. В игровой форме объясняю, что нельзя, а что можно. Насилие — нельзя, иначе собака будет бояться.

Всё обучение длится год. Только после этого Тарх и Валькирия приступят к работе и будут обнюхивать чемоданы пассажиров.

Кинологическая служба появилась в аэропорту Кольцово в 2006 году. Она стала третьей при аэропорте в стране — после Шереметьево и аэропорта Перми . В отличие от спецустройств по поиску взрывчатки, собаки могут работать в любых условиях.

— Технические устройства достаточно чувствительные, и у них низкий спектр применения. Должны быть созданы определённые условия: температура не более 30 градусов и не менее 0 градусов, не должно быть ветра и посторонних запахов, — говорит Ирина Калугина. — Собака же работает в любых условиях, а для оборудования нужны идеальные условия.

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