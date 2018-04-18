80 процентов курян пользуются порталом госуслуг

По данным комитета информатизации, государственных и муниципальных услуг региона, на портале государственных услуг зарегистрировано 80,6% жителей области старше 14 лет В масштабах страны предпочтения электронному способу общения с государством отдают 55% россиянок и 45% россиян, 82% из них живут в крупных городах. Чаще всего в электронной форме получают государственные и муниципальные услуги граждане в возрасте 25–44 лет — 55%. 13% пользователей группы 15–24 года выбирают общение через интернет. 14% граждан старше 55 лет также получают госуслуги онлайн. Представители этой возрастной группы предпочитают обращаться в МФЦ (31%) или органы государственной власти напрямую (37%).