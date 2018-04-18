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80 процентов курян пользуются порталом госуслуг
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"Чувствительный ответ США", судьба банков РФ и другие события дня
"Чувствительный ответ США", судьба банков РФ и другие события дня

80 процентов курян пользуются порталом госуслуг 

Курские известия 3 часа назад
Фото: Курские известия
По данным комитета информатизации, государственных и муниципальных услуг региона, на портале государственных услуг зарегистрировано 80,6% жителей области старше 14 лет  В масштабах страны предпочтения электронному способу общения с государством отдают 55% россиянок и 45% россиян, 82% из них живут в крупных городах. Чаще всего в электронной форме получают государственные и муниципальные услуги граждане в возрасте 25–44 лет — 55%. 13% пользователей группы 15–24 года выбирают общение через интернет. 14% граждан старше 55 лет также получают госуслуги онлайн. Представители этой возрастной группы предпочитают обращаться в МФЦ (31%) или органы государственной власти напрямую (37%).
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