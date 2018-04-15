К жителям северного района Волгограда пришла белочка

Волгоградские белки с Мамаева Кургана с наступлением весны снова почуяли дух свободы и решили отправиться в люди. Маленькие пушистые зверьки успешной осваивают новые для себя улицы города-героя. Вчера одна из бело наведалась в Краснооктябрьский район, где ее спели заметить местные жители.

— Вчера на площади Возрождения увидел белку. Поначалу подумал, что привидилось. Ну откуда бы здесь взять белке, сами посудите? — рассказал V1.ru успевший сфотографировать зверька Александр Суворов . — Подумал, что котенок какой, а потом сморгнул — нет, все же белка.

Взмахнув хвостом, белка быстро скрылась в неизвестном направлении

Волгоградец говорит, что белочка его нисколько не испугалась и даже как будто помахала лапкой.

— Посмотрите на фото. Она будто даже приветствует меня, — говорит довольный горожанин.

Впрочем, встреча волгоградца и белочки была недолгой. Махнув своим роскошным хвотом, юркий зверек спрятался среди веток.

V1.ru уже не раз рассказывал о поселившихся на Мамаевом кургане белка и об их вылазках на городские улицы. По словам сотрудников мемориального комплекса, у белочек очень слабое сердце. Не пугайте животных, если встретили их на улице.