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К жителям северного района Волгограда пришла белочка
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К жителям северного района Волгограда пришла белочка 

v1.ru 36 минут назад
Фото: v1.ru
Волгоградские белки с Мамаева Кургана с наступлением весны снова почуяли дух свободы и решили отправиться в люди. Маленькие пушистые зверьки успешной осваивают новые для себя улицы города-героя. Вчера одна из бело наведалась в Краснооктябрьский район, где ее спели заметить местные жители.
— Вчера на площади Возрождения увидел белку. Поначалу подумал, что привидилось. Ну откуда бы здесь взять белке, сами посудите? — рассказал V1.ru успевший сфотографировать зверька Александр Суворов. — Подумал, что котенок какой, а потом сморгнул — нет, все же белка.
Взмахнув хвостом, белка быстро скрылась в неизвестном направлении
Волгоградец говорит, что белочка его нисколько не испугалась и даже как будто помахала лапкой.
— Посмотрите на фото. Она будто даже приветствует меня, — говорит довольный горожанин.
Впрочем, встреча волгоградца и белочки была недолгой. Махнув своим роскошным хвотом, юркий зверек спрятался среди веток.
V1.ru уже не раз рассказывал о поселившихся на Мамаевом кургане белка и об их вылазках на городские улицы. По словам сотрудников мемориального комплекса, у белочек очень слабое сердце. Не пугайте животных, если встретили их на улице.
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