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Плавучий дом с научной аппаратурой. «Северный полюс» поможет исследовать Арктику по-новому
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Плавучий дом с научной аппаратурой. «Северный полюс» поможет исследовать Арктику по-новому 

ИА Север-Пресс 44 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
Запланированная к постройке ледостойкая платформа «Северный полюс» станет настоящим научно-исследовательским судном для изучения Северного Ледовитого океана. Об этом директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды России Дмитрий Кириллов заявил РИА «Новости».
Как сообщалось ранее, правительство России выделит почти 7 млрд рублей на строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс». Срок её ввода в эксплуатацию запланировали на 2020 год.
«Это не просто плавучий дом во льдах, а настоящее научно-исследовательское судно с соответствующей научной аппаратурой, которую не надо будет возить с материка, оно будет на постоянной основе размещено на платформе. Возможности судна позволят проводить все необходимые исследования о состоянии, качестве и движении льда, воды, морских пространств, динамике льдообразования, а также выполнять многие другие изыскания», — рассказал Дмитрий Кириллов.
По его словам, основная задача при строительстве платформы — создать современные и удобные для полярников условия проведения арктических экспедиций.
«Надо отдать должное, что руководство страны понимает значимость этого проекта, который является одним из приоритетных в развитии Арктики, освоении Северного морского пути, развития на нём грузоперевозок, которые сократят срок перевозки грузов между Европой и Азией», — добавил он.
Дмитрий Кириллов также отметил, что Арктика — это хрупкий с точки зрения экологии регион.
«Нарушить там что-то легко, а восстанавливать потом придётся десятилетиями. Такая ледостойкая платформа как раз нужна для того, чтобы наблюдать за возможными воздействиями на экосистему Арктики в результате активного хозяйственного освоения Севморпути», — заключил он.
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