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На месте, где отказали в проведении мусорного митинга, власти проведут сбор макулатуры
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На месте, где отказали в проведении мусорного митинга, власти проведут сбор макулатуры 

76.ru 42 минуты назад
Фото: 76.ru
Очень насыщенный день выдастся 18 апреля в Ярославле. Каких только мероприятий ни запланировано. Первыми о своей антимусорной акции заявили ярославские коммунисты. Они хотели выйти с митингом против московского мусора к стенам Знаменской башни. Это место им не согласовали, предложив парк 50-летия ВЛКСМ (рядом с Горвалом). Оказалось, что в тот же день в центре с 7 до 14 часов пройдут антитеррористические учения.
А как только спецслужбы перестанут всё взрывать и тренироваться, сразу же, в 14:00, у Знаменской башни пройдёт акция «Убери свой город». И будет идти до восьми часов вечера.
Всё по теме мусорного скандала в Ярославле.
— Целью мероприятия является привлечение жителей к общегородскому субботнику, — уточнили в мэрии. — Средства, полученные от акции, будут направлены на покупку саженцев, которые планируется высадить на общегородском субботнике 21 апреля.
Возмущения в городе по поводу мусора начались, когда стало известно — власти всё же решили «помочь Подмосковью» и привезти на полигон «Скоково» столичный мусор. Назвали уже и имена тех, кто этим займётся.
Журналисты 76.ru съездили в Ростовский район, который уже прошёл через такую мусорную историю. Мы посмотрели, чем это для них кончилось. Выяснилось, что ничем хорошим.
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