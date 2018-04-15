Гуф и Кети Топурия поделились «горячим» кадром

Рэпер Гуф и певица Кети Топурия часто дают фанатам поводы для сплетен. Время от времени они публикуют неоднозначные снимки в Сети или оставляют другу другу комментарии с намеком на «больше, чем дружбу». И вот опять! Гуф выложил в свой Instagram очень пикантный кадр. На снимке он обнимает подругу, но совершенно не по-дружески. В комментариях к фото рэпер оставил эмодзи сердца.

Гуф и Кети Топурия

Фанаты радуются за пару, кажется, что им не нужны никакие потверждения: и так все понятно.

«Какие классные», «А кто-то говорил — „мы с Кети друзья!“, ну Алёша! Ай-яй-яй!Красава!», «Будь счастлив, люби и будь любим», — пишут поклонники.

А вот некоторые подписчики не поверили, что рядом Топурия, и перепутали певицу с Эмили Ратаковски.