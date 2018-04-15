Ещё
Гуф и Кети Топурия поделились «горячим» кадром
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гуф и Кети Топурия поделились «горячим» кадром 

Журнал ОК! 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Рэпер Гуф и певица Кети Топурия часто дают фанатам поводы для сплетен. Время от времени они публикуют неоднозначные снимки в Сети или оставляют другу другу комментарии с намеком на «больше, чем дружбу». И вот опять! Гуф выложил в свой Instagram очень пикантный кадр. На снимке он обнимает подругу, но совершенно не по-дружески. В комментариях к фото рэпер оставил эмодзи сердца.
Гуф и Кети Топурия
Фанаты радуются за пару, кажется, что им не нужны никакие потверждения: и так все понятно.
«Какие классные», «А кто-то говорил — „мы с Кети друзья!“, ну Алёша! Ай-яй-яй!Красава!», «Будь счастлив, люби и будь любим», — пишут поклонники.
А вот некоторые подписчики не поверили, что рядом Топурия, и перепутали певицу с Эмили Ратаковски.
Журнал ОК!: последние новости
От египетской королевы до оторвы: Бейонсе «зажгла» на фестивале Константин Меладзе представил новую солистку группы «ВИА Гра» Скончался режиссер Милош Форман
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США419
Ракеты Трампа подстрелили рубль302
Штайнмайер встал на защиту России321
В «Артеке» рассказали, как отдыхали дети Асада35
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова203
Видео
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия В мире
00:58
Подписчики ополчились на Галкина
Шоу-бизнес
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика Статьи
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение