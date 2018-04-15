Горячо! Гуф показал интимное фото с Кети Топурией

На своей странице в Instagram Гуф опубликовал весьма пикантный снимок, на котором держит за пятую точку Кети Топурию, позирующую рядом с ним в купальнике. Вместо тысячи слов в комментариях к фото рэпер лаконично и многозначительно поставил сердечко.

Конечно, фолловеры стали спорит, Кети ли на снике ил и нет, и лучше ли Топурия бывших пассий Гуфа: «Топури Стремная? Вы с ума сошли? Леся лучше…Айза … это вообще товарищи. Она вдвойне круче их обеих. И вообще Гуфу все равно на вас и ваше ненужное никому мнение, он сам знает с кем ему встречаться, воот без ваших советов», «То они орут, что Айза лучше, теперь, что Леся лучше», «Это разве Топурия?», «А мне кажется, это хорошая провокация для подписчиков, лишь бы говорили», «Мыши тише, пацану под 40, рядом все очень хорошо», «Хорошая, достойная пара», «Это кэти.. родинка на щеке.. Да и без родинки можно узнать что это она», «Лучшие!».

А как тебе эта пара?

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Фото:Instagram