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55 миллионов рублей на семерых. Депутаты Государственной думы отчитались о доходах
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55 миллионов рублей на семерых. Депутаты Государственной думы отчитались о доходах 

59.ru 50 минут назад
Фото: 59.ru
Депутаты Государственной думы отчитались о своих доходах за 2017 год. Пермский край в Госдуме представляют семь человек: Игорь Шубин, Алексей Бурнашов, Александр Василенко, Андрей Исаев, Дмитрий Сазонов, Дмитрий Скриванов и Игорь Сапко — все они из партии «Единая Россия».
Публикация от Игорь Сапко (@igorsapko) 24 Окт 2017 в 9:05 PDT  Совокупный доход этой семерки депутатов в 2017 году составил 55 745 195 рублей. Почти половину этой суммы заработал Александр Василенко. Его доход — более 27 миллионов. При этом лишь у двух депутатов есть задекларированные легковые автомобили: Toyota Land Cruiser Prado — у Дмитрия Сазонова и BMW 340i — у Дмитрия Скриванова. — Игорь Сапко владеет двумя земельными участками, подходящими для использования в качестве баз отдыха, общей площадью в 5925 квадратных метров, гостевым домом, досуговым центром, домом охраны и половиной долевой собственности в квартире, — утверждает декларация на официальном сайте Государственной думы. Кроме того, Дмитрий Скриванов владеет двумя снегоходами, а Игорь Сапко — снегоболотоходом. Также о своих доходах отчитались члены Правительства. Бывший мэр Перми и губернатор Пермской области Юрий Трутнев заработал 377 283 186 рублей. Сейчас Трутнев — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе. Ранее мы рассказывали о том, что в Перми появился новый министр культуры. Кто он такой, читайте в материале 59.ru.
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