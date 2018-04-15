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Незаконный оборот почти 1,5 тонны рыбной продукции пресечен в Приморье
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Незаконный оборот почти 1,5 тонны рыбной продукции пресечен в Приморье 

Primpress 51 минуту назад
Фото: Primpress
В Артеме полицейские совместно с инспекторами Россельхознадзора пресекли незаконный оборот почти 1,5 тонны рыбной продукции без документов и с истекшим сроком годности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Вся небезопасная для здоровья продукция была изъята из оборота и помещена на изолированное хранение.
Возбуждено административное дело. По его окончании опасная продукция будет уничтожена либо утилизирована за счет ее владельцев.
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