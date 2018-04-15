Незаконный оборот почти 1,5 тонны рыбной продукции пресечен в Приморье

Сахалинской области. Артеме полицейские совместно с инспекторами Россельхознадзора пресекли незаконный оборот почти 1,5 тонны рыбной продукции без документов и с истекшим сроком годности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю

Вся небезопасная для здоровья продукция была изъята из оборота и помещена на изолированное хранение.

Возбуждено административное дело. По его окончании опасная продукция будет уничтожена либо утилизирована за счет ее владельцев.