Избыточная популярность сыграла против Шойгу

Глава МЧС стал узнаваемым еще в начале девяностых, как у нас водится, благодаря телевизионной картинке. К сожалению, бедствий и катастроф у нас всегда хватало. И в центре многих фиксировавших общественное внимание репортажей о взрыве бытового газа или рухнувшем фабричном здании всегда был ловко карабкавшийся по руинам министр МЧС в грамотно одетой ярко красной куртке, которая выигрышно выделяла его из серой толпы сопровождавших персону лиц.

Иногда такие репортажи вызывали мягкие ироничные комментарии. Так, когда в сибирских городах остановились изношенные котельные и в домах в тридцатиградусные морозы полопались трубы, а спасатели высаживались в зоне бедствия целыми десантами, срезали и меняли тубы. То эмчеэсовцам тогда посоветовали сразу привозить с собой горячую воду для отопления. Но, в целом, в годы всеобщего разгильдяйства. Когда даже президент не знал, куда пропали очередные выделенные на выплату пенсий миллиарды, МЧС представлялось образцом эффективности и деловитости.

Глава МЧС Сергей Шойгу (в центре) проводит оперативное совещание по организации спасательных работ в поселке Нефтегорск

И даже журналисты постепенно научились выговаривать весьма сложное отчество «Кужугетович», хотя сам глава спасателей, видя муки пишущей братии, разрешал: «Да, зовите меня просто Сергей!» И с удовольствием рассказывал, как еще в 1944, когда его родная Тува вошла в состав СССР. Паспортистки не поняли, что Кужугет — название рода. И записали его, как имя, а имя «Шойгу» стало фамилией. Впрочем, такая путаница не помешала отцу нашего героя сделать феноменальную карьеру, пройдя путь от редактора местной газеты до секретаря тувинского обкома КПСС , а затем стать и замом главы республиканского правительства.

У него, судя по всему, сложились неплохие деловые связи с секретарем свердловского обкома Ельциным. Во всяком случае, будущему президенту фамилия Шойгу была хорошо знакома.

От юного археолога до спасателя

Говорят, в детстве будущий генерал армии не отличался особым прилежанием: учился на «тройки», зато был заводилой в разных каверзах и драках стенка на стенку. И тогда родители решили летом отправить его в археологическую экспедицию. И поиск исторических артефактов так увлек Шойгу, что затем он каждое лето ездил на раскопки. И, видимо, спустя годы возрождением «Военно-исторического общества» мы обязаны и тому спонтанному решению Шойгу-старшего.

Впрочем, когда Сергей уже учился в красноярском политехнике, положение его отца не было ни для кого секретом. Более того, некий дерзкий преподаватель даже предложил ему поставить высокую оценку на экзамене в обмен на талон на приобретение автомобиля. Зная характер нынешнего министра обороны, можно предположить, какой ответ получил мздоимец.

Там же на курсе Сергей удачно женился на дочери руководителя одного из крупнейших местных строительных трестов Удачно в том смысле, что пара с тех пор и не расстается. Хотя в последнее время и вызывают повышенный интерес у светских хроникеров красавицы, как на подбор, в качестве пресс-секретарей министра обороны.

Предыдущая в тридцать с небольшим ушла в декрет в генеральском звании, а нынешняя еще и носит символическое имя Россиана.

С институтской скамьи Шойгу с головой погрузился в дела строительства. И в тридцать пять возглавил строительный трест в Абакане . Вот тут-то на молодого волевого и энергичного руководителя обратил внимание местный партийный босс Олег Шейнин, будущий секретарь ЦК КПСС и гекачепист. Он сначала приглашает Шойгу в абаканский горком, затем в красноярский крайком. А когда сам получает назначение в Москву , то захватывает с собой в столицу своих молодых соратников — Шойгу и Воробьева, отца нынешнего подмосковного губернатора и многолетнего заместителя Сергея Кужугетовича в МЧС.

Компромат партийного прошлого

В столице Шойгу сначала работает заместителем главы Комитета РСФСР по архитектуре и строительству. То есть по своему обычному профилю. А когда Советский Союз приказал долго жить, о перспективном специалисте в новых верха не забыли. И временный тогда премьер Иван Силаев предлагает ему возглавить Комитет по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Но фрондирующий Верховный Совет отвергает назначение «партийного деятеля».

Однако вскоре на фоне землятресения в Спитаке и ряда иных катаклизмов возникает необходимость создания специализированной организации спасателей. Причем идея эта исходила не от Шойгу, но кто-то вспомнил, что в Красноярске он занимался поисками и спасением заблудившихся в тайге туристов. Да, может, и память Ельцина сыграла свою роль: вспомнил, кто такие Шойгу. И началось формирование новой, фактически полувоенной структуры. Можно представить, какую железную волю надо было проявить, чтобы в той смутной обстановке что-то по-настоящему заработало.

Вскоре Шойгу одержал и важнейшую аппаратную победу, присоединив к своему корпусу, который в 1993 стал министерством, многотысячный коллектив пожарных. Не меньшую твердость необходимо было проявить при представлении штатного расписания МЧС. Многие депутаты протестовали против того, чтобы во главе «конторы» стоял генерал-армии. Его заместителями были бы генерал-полковники, и так подробно до последнего лейтенанта. Но и это провести удалось.

Не в последнюю очередь потому, что на каком -то этапе МЧС рассматривали в Кремле, как силовой резерв. Ельцин не очень-то доверял традиционным силовым министерствам и постоянно их перетряхивал. Не удивительно поэтому, что в октябрьскую ночь решающей схватки з власть, когда Егор Гайдар опять позвал прогрессивный народ на баррикады, именно у МЧС попросили выделить дружинам тысячу автоматов. Но, слава Богу, до вооружения масс дело не дошло.

У самого Шойгу карьера развивалась со сказочной скоростью. В 1993 году он, никогда в армии не служивший, из старлеев запаса сразу становится генерал-майором. Еще через два года-генерал-лейтенантом. В 1998 году — генерал-полковником, в 2003, наконец, генералом армии.

Сейчас Герой России награжден всеми возможными орденами, включая и редчайший Орден Андрея Первозванного. Не удивительно, что сам глава МЧС вырастает почти в монументальную фигуру, пользующуюся огромным доверием общества. И не удивительно, что Кремль воспользовался его именем в политических целях.

«Медведь» против «Отечества»

В 1999 году, в момент острого противостояния с лужковским «Отечеством» создается Межрегиональное движение «Единство» в просторечье — «Медведь». Говорят, идея принадлежала неутомимому Березовскому.

Достижением пиар-служб стало формирование первой партийной тройки, за которой в избирательных списках можно было спрятать десятки мало ком нужных персонажей. А в тройку вошли Шойгу, борец Карелин и милицейский генерал Гуров, автор нашумевшей статьи о советской мафии «Лев прыгнул».

Помните тот предвыборный лозунг — « Россию надо спасти». Это о Шойгу. Свою задачу список с такими лидерами выполнил. Партия «Отечество -вся Россия» проиграла. И вскоре возникла объединительная «Единая Россия» . Одним из основателей которой и был Сергей Шойгу. Но в чистую парламентскую политику он не пошел.

А дальше уже в качестве подмосковного губернатора он столь энергично принялся разгребать завалы, доставшиеся ему от предыдущего генерал-губернатора. Что ему, как утверждают, значительно увеличили охрану. Впрочем, этот пост он занимал совсем недолго и фактически завещал его сыну своего друга и соратника Воробьева. Характерно, что Андрей Воробьев-младший считает Шойгу своим крестным отцом в политике.

Global Look Press/Russian Defence Ministry

А затем пришло время министерства обороны , ставшего жертвой слишком свободного обращения с казенной собственностью предшественниками. Важно было, чтобы начинавшийся этап кардинальной модернизации и перевооружения проходил под железным контролем проверенного лидера. И вновь бригады стали дивизиями, число контрактников достигло сорока процентов личного состава, возродились некогда легендарные танковые армии.

Словом, Сергей Шойгу заслужил репутацию палочки-выручалочки власти.

Но возникает вопрос. А что же его ждет дальше? И в этом определенная проблема. Недаром в прошлом году прошла некая инсайдерская информация о негласном якобы указании не слишком раздувать культ министра. Так ли это или нет, но Шойгу ныне появляется на экранах в стариковских очках, в которых, сидя за столом, зачитывает собравшимся генералам пространные сообщения. То есть явно старается выглядеть обыкновенным чиновником шестидесяти трех лет. Без малейшего налета суперменства.

Да, и в Сирии после минометных обстрелов наших баз и сбитого террористами штурмовика не все так радужно. Понятно, что Сергей Шойгу — часть истеблишмента. И место в правительстве ему гарантировано. Если только высшим решением его не бросят на партийную работу. Вариантов тут хватает. Его фигура остается крайне привлекательной, что весьма редко для нынешней России.

Но, как кажется, он четко осознает и свой потолок.