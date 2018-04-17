В Самаре на время ЧМ-2018 ограничат движение грузовиков и автобусов

Во вторник, 17 апреля на заседании комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи врио министра транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин рассказал депутатам о том, какие ограничительные меры будут применяться в регионе, сообщает Губернская дума.

Так, будет введен запрет на движение большегрузных машин в Самаре в дневное время. Предполагается, что предприятия, имеющие круглосуточный цикл производства, пройдут специальную аккредитацию, все остальные смогут использовать большегрузы в ночное время. Будет введен запрет на движение автобусов, за исключением тех, которые совершают регулярные межмуниципальные перевозки. Причем, автобусы должны быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации. В Самаре так же будет ограничено движение в квадрате площади им. Куйбышева, где будет организована фан-зона. Жители этих улиц получат специальные пропуска для беспрепятственного проезда к своим домам.

Отвечая на вопрос депутатов, не отразятся ли меры безопасности на жителях старой части Самары, будут ли организованы перехватывающие парковки и не приведет ли ввод запретительных мер к остановке ряда перерабатывающих предприятий непрерывного цикла, Иван Пивкин напомнил, что похожие ограничительные меры уже вводились в Самаре в период реконструкции Московского шоссе. «Как показывает практика, пробки и заторы происходят в первые два-три дня введения ограничений из-за недостаточной информированности автолюбителей. Уже с мая месяца мы планируем начать разъяснительную работу, уверен, она принесет свои плоды», — уверен Иван Пивкин.