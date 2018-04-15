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На Красную горку в Самаре ограничили движение автотранспорта
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На Красную горку в Самаре ограничили движение автотранспорта 

ТРК Губерния 58 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Общественный транспорт ходит по прежнему расписанию.
В воскресенье, 15 апреля, в Самаре действует ряд ограничений для движения автотранспорта. Меры связаны с организацией перевозок населения к городским кладбищам. С 7:00 до 16:00 перекрыты участки: — по ул. Авроры (от Аэродромной до Партизанской); — по ул. Аэродромной (от Тушинской до Энтузиастов); — по ул. Ставропольской (от Пугачевской до Алма-Атинской); — по ул. Новосельской (от Уральского шоссе до Нижнего въезда). В это время общественный транспорт будет ходить в привычном режиме, сообщает администрация г. о. Самара. Напомним, ранее ТРК «ГУБЕРНИЯ» сообщала о дополнительных автобусах для подвоза к кладбищам. Горожанам рекомендуют заранее планировать маршруты.
ФОТО: админитсрация г. о. Самара
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