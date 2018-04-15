Сурки вышли из спячки в Московском зоопарке

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, сурки хорошо перенесли эту зиму. Сейчас они чувствуют себя хорошо и с каждым днем становятся активнее. Примечательно, что животные выходят из спячки весьма упитанными. И они снова готовы отъедаться.

В дикой природе сурки обитают на открытых территориях Восточной Европы и Северного Казахстана. Как правило, они селятся в злаково-разнотравных и сухих злаково-полынных степях. Их отличительной особенностью является рытье разветвленных норных систем, достигающих более пяти метров в глубину и десятков метров в ширину. В них животные зимуют, укрываются от хищников и выводят потомство. В Московском зоопарке проживают три сурка (две самки и один самец) в открытом вольере рядом со слоновником на Старой территории.