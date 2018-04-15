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Единый день диспансеризации пройдет в 10 поликлиниках Балашихи
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Единый день диспансеризации пройдет в 10 поликлиниках Балашихи 

Газета.Ru 1 час назад
Единый день диспансеризации пройдет в Балашихе в субботу с 8:00 до 15:00, жители горокруга смогут проверить свое здоровье в 10 взрослых поликлиниках Балашихинской ЦРБ, сообщает РИАМО.
"Единый день диспансеризации будет проводиться во всех 10 взрослых поликлинических подразделениях ГБУЗ МО «Балашихинская ЦРБ». Время работы — с 08:00 до 15:00", — говорится в сообщении.
Диспансеризацию можно пройти в поликлиническом отделении для взрослых (проспект Ленина, 30), в поликлинике N2 (улица Заречная, 2), в поликлинике N3 (проспект Ленина, 79), в поликлинике N4 (улица Солнечная, 8), в поликлинике N5 (микрорайон Дзержинского, улица Баландина, 11), в поликлинике N6 (шоссе Энтузиастов, 62), в поликлинике N9 (улица Островского, 4), в поликлинике N10 (микрорайон Заря, улица Московская, 17), в Ново-Милетской амбулатории (деревня Пуршево, улица Новослободская, 19) и в Черновской амбулатории (деревня Черное, улица Агрогородок, 8).
Во время диспансеризации жители Балашихи смогут сдать анализы и получить консультации специалистов. При себе нужно иметь паспорт и полис. Лабораторные исследования проводятся натощак.
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