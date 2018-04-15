Навигация маломерных судов открылась в Приморском крае

15 апреля на водных объектах Приморского края открылась навигация маломерных судов. Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Тарасенко . Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте администрации Приморья.

В краевом департаменте гражданской защиты напомнили, что в период навигации судоводители должны соблюдать все необходимые требования безопасности.

Выход на акватории разрешен маломерным судам, состоящим на учете в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю и прошедшим освидетельствование. В зависимости от объема двигателя судна требуется наличие удостоверения на право управления маломерным судном

— Департамент гражданской защиты Приморья.

Также перед каждым выходом в море необходимо проверять исправность судна и его укомплектованность необходимыми средствами связи и спасения. Обязателен краткий инструктаж с пассажирами по правилам поведения и безопасности нахождения на борту судна, напомнили в Департаменте.