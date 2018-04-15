Навигация маломерных судов открылась в Приморском крае 

15 апреля на водных объектах Приморского края открылась навигация маломерных судов. Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Тарасенко. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте администрации Приморья.
В краевом департаменте гражданской защиты напомнили, что в период навигации судоводители должны соблюдать все необходимые требования безопасности.
Выход на акватории разрешен маломерным судам, состоящим на учете в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю и прошедшим освидетельствование. В зависимости от объема двигателя судна требуется наличие удостоверения на право управления маломерным судном
— Департамент гражданской защиты Приморья.
Также перед каждым выходом в море необходимо проверять исправность судна и его укомплектованность необходимыми средствами связи и спасения. Обязателен краткий инструктаж с пассажирами по правилам поведения и безопасности нахождения на борту судна, напомнили в Департаменте.
Таможенники задержали жителей Приморья и Хабаровского края, которые пытались провезти 150 тонн рыбы в Китай: документы на рыбу оказались поддельными. Теперь злоумышленникам грозит до семи лет колонии.