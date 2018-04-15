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Навигация маломерных судов открылась в Приморском крае
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Навигация маломерных судов открылась в Приморском крае 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
15 апреля на водных объектах Приморского края открылась навигация маломерных судов. Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Тарасенко. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте администрации Приморья.
В краевом департаменте гражданской защиты напомнили, что в период навигации судоводители должны соблюдать все необходимые требования безопасности.
Выход на акватории разрешен маломерным судам, состоящим на учете в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю и прошедшим освидетельствование. В зависимости от объема двигателя судна требуется наличие удостоверения на право управления маломерным судном
— Департамент гражданской защиты Приморья.
Также перед каждым выходом в море необходимо проверять исправность судна и его укомплектованность необходимыми средствами связи и спасения. Обязателен краткий инструктаж с пассажирами по правилам поведения и безопасности нахождения на борту судна, напомнили в Департаменте.
Таможенники задержали жителей Приморья и Хабаровского края, которые пытались провезти 150 тонн рыбы в Китай: документы на рыбу оказались поддельными. Теперь злоумышленникам грозит до семи лет колонии.
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