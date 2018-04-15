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На Шлюзе в Новосибирске утонул экскаватор
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На Шлюзе в Новосибирске утонул экскаватор 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В Микрорайоне Шлюз, при раскопке временной дамбы, утонул экскаватор. Читатель НГС стал свидетелем того, как рабочие пытались вытащить технику из Оби.
«Утонул экскаватор, когда точно не знаю. Вчера видел, как его пытались вытащить цепочкой из бульдозера и двух других экскаваторов», — рассказал очевидец.
По словам местных жителей, экскаватор до сих пор стоит в воде.
Заметим, что новосибирский шлюз ремонтируют последние несколько лет. Реконструкция каналов шлюза на контракту стоит более 580 миллионов рублей. Работы закончатся в ноябре 2020 года.
Шлюз используют для того, чтобы перебрасывать суда из Оби в водохранилище — в этом году сезон пассажирской навигации в Новосибирске начался в апреле. Работу шлюза начали показывать на экскурсии «Мистическая Бердь».
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