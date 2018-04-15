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Большегрузам ограничили въезд на свердловские дороги
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Большегрузам ограничили въезд на свердловские дороги 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
На свердловских дорогах с 15 апреля ввели ограничения для большегрузов. Такие меры принимаются каждый год, чтобы защитить покрытие от нагрузок и разрушения.
Дело в том, что весной трассы наиболее уязвимы: в порах дорожного покрытия накапливается много воды. Влага из-за перепадов температуры под действием колёс способствует образованию выбоин. Чтобы этого не было, и вводят весеннее ограничение для большегрузов, которое действует до 24 мая.
«Исключение делается для международных грузовых перевозок, пассажирских автобусов, для перевозки продуктов, животных и их кормов, лекарств, топлива и ГСМ, семенного фонда, удобрений, почты, — уточняют в департаменте. — Также ограничения не коснутся перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий, транспортировки дорожной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ и военной техники».
Отметим, что ограничение действует только на региональных трассах. Как уточнили Е1.RU в пресс-службе «Уралуправтодора», на федеральных дорогах такие меры не принимаются.
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