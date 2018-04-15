В Орле введут режим повышенной готовности

Постановление об обеспечении готовности руководящего состава, предприятий, организаций и учреждений города к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации издано в администрации города.

Режим повышенной готовности будет действовать с 18.00 28 апреля до 09.00 3 мая, а также с 18.00 8 мая до 09.00 10 мая 2018 года.

Документ, который регламентирует деятельность организаций и учреждений по недопущению и пресечению противоправных действий, в том числе террористической направленности во время проведения майских праздников, на минувшей неделе подписал первый заместитель главы администрации Орла Олег Минкин

На предприятиях, в организациях и учреждениях областного центра независимо от форм собственности будет организовано круглосуточное дежурство.

Согласно постановлению, вся информация о сбоях в работе систем жизнеобеспечения, о возможности групповых противоправных действий и ЧС будет поступать в ЕДДС Орла

Управление по безопасности до введения режима повышенной готовности должно уточнить расчет сил и средств группировки оперативного штаба в Орловской области при проведении контртеррористических операций.