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В Орле введут режим повышенной готовности
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В Орле введут режим повышенной готовности 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Постановление об обеспечении готовности руководящего состава, предприятий, организаций и учреждений города к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации издано в администрации города.
Режим повышенной готовности будет действовать с 18.00 28 апреля до 09.00 3 мая, а также с 18.00 8 мая до 09.00 10 мая 2018 года.
Документ, который регламентирует деятельность организаций и учреждений по недопущению и пресечению противоправных действий, в том числе террористической направленности во время проведения майских праздников, на минувшей неделе подписал первый заместитель главы администрации Орла Олег Минкин.
На предприятиях, в организациях и учреждениях областного центра независимо от форм собственности будет организовано круглосуточное дежурство.
Согласно постановлению, вся информация о сбоях в работе систем жизнеобеспечения, о возможности групповых противоправных действий и ЧС будет поступать в ЕДДС Орла.
Управление по безопасности до введения режима повышенной готовности должно уточнить расчет сил и средств группировки оперативного штаба в Орловской области при проведении контртеррористических операций.
Сообщение В Орле введут режим повышенной готовности появились сначала на РИА 57.
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