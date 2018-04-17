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Пентагон: военных операций США в районе авиабазы Шайрат в Сирии не проводится
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Пентагон: военных операций США в районе авиабазы Шайрат в Сирии не проводится 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Экспресс-газета
США в настоящее время не проводят никаких военных действий в районе авиабазы Шайрат в Сирии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны США.
«В данном районе в настоящее время военных действий США не ведется. Дополнительных деталей мы предоставить на данный момент не можем», — сказал он, комментируя информацию о возможном ракетном ударе по этой базе.
По данным сирийского государственного телевидения, ПВО Сирии сбили около девяти ракет в районе Хомса. Отмечается, что они были нацелены на базу Шайрат.
Ранее агентство SANA сообщало, что сирийские средства ПВО сбили ракеты рядом с Хомсом.
RT на русском: последние новости
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