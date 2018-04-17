Пентагон: военных операций США в районе авиабазы Шайрат в Сирии не проводится

США в настоящее время не проводят никаких военных действий в районе авиабазы Шайрат в Сирии . Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны США.

«В данном районе в настоящее время военных действий США не ведется. Дополнительных деталей мы предоставить на данный момент не можем», — сказал он, комментируя информацию о возможном ракетном ударе по этой базе.

По данным сирийского государственного телевидения, ПВО Сирии сбили около девяти ракет в районе Хомса. Отмечается, что они были нацелены на базу Шайрат.