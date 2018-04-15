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Чтецы «Тотального диктанта» в Петербурге назвали текст сложным
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Чтецы «Тотального диктанта» в Петербурге назвали текст сложным 

BFM.RU 30 минут назад
Народный артист России, экс-директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров и музыкант Светлана Сурганова, которые в субботу прочитали текст «Тотального диктанта» на площадке филологического факультета РГПУ имени Герцена, назвали его достаточно сложным.
«Это непростой текст. Я нагородила бы массу ошибок, если бы его писала», — сказала Сурганова.
Буров назвал текст «Тотального диктанта» сложным «только в отношении пунктуации». Он отметил также, что некоторые участники в процессе написания обращались за разъяснениями по поводу слов, которые еще не успели устареть, таких как «шалопай» или «наличники». «Если возникают такие вопросы, это свидетельствует о том, что словарный запас потихоньку оскудевает», — отметил Буров.
В РГПУ имени Герцена участниками диктанта стали порядка 300-350 человек. В большинстве своем девушки. «Я закончил школу в 2002 году и участвую в „Тотальном диктанте“ во второй раз — решил проверить свои знания по русскому языку», — рассказал РИА Новости один из участников, который представился Дмитрием.
Другой молодой человек сообщил, что участвует в «Тотальном диктанте» в шестой раз и еще ни разу не получил высший балл. «Вообще-то, я хотел попасть на Светлану Крючкову (в качестве чтеца текста), но она, к сожалению, заболела, так что пришел к Николаю Витальевичу Бурову», — отметил он.
В Санкт-Петербурге «Тотальный диктант» в субботу прошел почти на 90 площадках, в том числе в вузах, школах, библиотеках, музеях и общественно-культурных центрах. По прогнозам организаторов, количество участников диктанта в этом году оценивается приблизительно в 10 тысяч человек (в 2017 году — 7,2 тысячи).
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