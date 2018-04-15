Чтецы «Тотального диктанта» в Петербурге назвали текст сложным

«Это непростой текст. Я нагородила бы массу ошибок, если бы его писала», — сказала Сурганова.

Буров назвал текст «Тотального диктанта» сложным «только в отношении пунктуации». Он отметил также, что некоторые участники в процессе написания обращались за разъяснениями по поводу слов, которые еще не успели устареть, таких как «шалопай» или «наличники». «Если возникают такие вопросы, это свидетельствует о том, что словарный запас потихоньку оскудевает», — отметил Буров.

В РГПУ имени Герцена участниками диктанта стали порядка 300-350 человек. В большинстве своем девушки. «Я закончил школу в 2002 году и участвую в „Тотальном диктанте“ во второй раз — решил проверить свои знания по русскому языку», — рассказал РИА Новости один из участников, который представился Дмитрием.

Другой молодой человек сообщил, что участвует в «Тотальном диктанте» в шестой раз и еще ни разу не получил высший балл. «Вообще-то, я хотел попасть на Светлану Крючкову (в качестве чтеца текста), но она, к сожалению, заболела, так что пришел к Николаю Витальевичу Бурову», — отметил он.