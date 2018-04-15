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«Пятницкий» на «Мире»: веселое продолжение легендарного «Глухаря»
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«Пятницкий» на «Мире»: веселое продолжение легендарного «Глухаря» 

Мир24 55 минут назад
Продолжение легендарного «Глухаря». На телеканале «Мир» состоится премьера киноленты «Пятницкий». Фанатам знаменитого телесериала многие герои будут знакомы. Но основное действие развивается вокруг трех следователей, которые только устроились в отдел. Первые несколько серий уже посмотрел корреспондент телеканала «МИР 24» Михаил Пранович.
Полное отсутствие знания нормативных актов, умение работать с людьми — минимальный уровень. Бросает слова на ветер. Распивает спиртные напитки на рабочем месте. А еще крутит романы, берет взятки, злоупотребляет служебными полномочиями. Все это можно сказать про любого из сотрудников Пятницкого ОВД. Цирк, одним словом. Оперативный отдел здесь тоже «на высоте».
Убийства, грабежи, погони. Полицейские то и дело оказываются на волоске от смерти. Чаще по собственной глупости.
Разбирать весь этот бардак приходят трое новых следователей. Молодые, амбициозные, с неутолимой жаждой навести порядок во всем округе. В общем, совсем зеленые ребята.
Да, заправляет здесь всем женщина. Поклонники «Глухаря» Земину должны помнить. Возлюбленная того самого следователя. Правда, в итоге он от нее ушел, и теперь девушка часто бывает не в духе.
В общем, с приходом в Пятницкий у тройки новичков начинается веселая жизнь. Работы тьма, коллектив веселый, ну и начальник — девушка-самодур.
Остается только пожелать ребятам удачи. Дело у них нелегкое — родину от преступников защищать.
Сериал «Пятницкий» смотрите на телеканале «Мир» с понедельника по четверг в 19:20.
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