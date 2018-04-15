Ольга фон Штейн: чем прославилась последовательница Соньки Золотой Ручки

Воровка, мошенница и аферистка Софья Блювштейн по прозвищу Сонька Золотая Ручка — настоящая легенда преступного мира. Но мало кто знает, что у нее были подражательницы, не менее ловкие и удачливые в криминальных делах. Одна из них — некая Ольга фон Штейн.

Криминальная наследница

В то время как Золотая Ручка отбывала свой срок на Сахалине, по Европе и США прокатилась волна преступлений, почерк которых очень напоминал Сонькин… Наконец, преступница была арестована полицией. Она назвалась эрцгерцогиней Софьей Бек.

Выяснилось, что на самом деле зовут ее Ольга фон Штейн. Эта дама сознательно копировала почерк Соньки Золотой Ручки и нередко называла себя именем знаменитой авантюристки…

Дочь ювелира

Родилась Ольга в 1869 году в Стрельне, в семье ювелира Сегаловича. В 25 лет она вышла замуж за отцовского друга, профессора консерватории Альберта Цабеля, старше ее 34 годами. Молодые переехали в Санкт-Петербург

Вскоре красивая молодая жена принялась обзаводиться поклонниками. К тому же, она хотела жить на широкую ногу и этим подрывала семейный бюджет. Семь лет спустя после свадьбы профессор подал на развод…

В том же году Ольга вступила в новый брак со статским советником, генералом фон Штейном. Он не был обеспечен, но зато был вхож в высшее общество.

Особа со связями

Начала генеральша фон Штейн с того, что взяла привычку занимать деньги в долг и не возвращать их. Мало кто осмеливался требовать долги у знатной особы, вращающейся в высшем свете.

Потом Ольга придумала новую аферу. Она стала нанимать людей на должность управляющего золотыми приисками, которыми якобы владела в Сибири. У кандидатов она брала солидный денежный залог — и прекращала общение. В полицию никто не сообщал, так как у генеральши были большие связи.

Однажды Ольга выдумала, что некая тетушка в Париже оставила ей богатое наследство. Она даже подделала телеграмму, в которой говорилось о поступлении крупной суммы денег, и демонстрируя ее своим знакомым, уговаривала их помочь деньгами «на оформление наследства». Но афера не удалась: один из чиновников министерства иностранных дел обнаружил подделку, и летом 1906 года генеральша попала под следствие.

Ее отправили в Дом предварительного заключения, однако Ольга умудрилась притвориться больной, и ей заменили меру пресечения на домашний арест.

Карьера продолжается…

Депутат Госдумы Пергамент, который являлся поклонником Ольги, ее советником и адвокатом, помог ей бежать за границу. Но, благодаря письму с просьбой о переводе денег, написанному ею из Нью-Йорка , местонахождение беглянки было установлено, и ее депортировали обратно в Россию . Именно в то время Ольга пыталась выдавать себя за Соньку Золотую Ручку.

9 декабря 1908 года слушания по делу Ольги фон Штейн возобновились. Но знаменитый адвокат Бобрищев-Пушкин сумел «выбить» для своей подзащитной всего 16 месяцев тюрьмы.

Освободившись, овдовевшая к тому времени генеральша вступила в фиктивный брак с обедневшим бароном фон дер Остен-Сакеном, пообещав ему за это 10 000 рублей. В итоге Ольга получила дворянский титул, а ее новоиспеченный супруг — ничего. [С-BLOCK]

Уже под новой фамилией «баронесса» принялась вымогать у людей деньги и ценности. В 1915 году ее снова судили за многочисленные аферы и 21 февраля 1916 года приговорили к пяти годам тюремного заключения. Но после революции Ольга вышла на свободу и вновь взялась за старое. В 1920 году ее осудили за присвоение чужих ценностей, которые аферистка обещала обменять на крупу, сахар и другие дефицитные продукты… На этот раз приговором стали бессрочные исправительные работы. Под Костромой ей, уже немолодой, удалось соблазнить начальника колонии Кротова. Тот добился досрочного освобождения возлюбленной и уехал за ней в Москву , где они стали промышлять получением денег по подложным документам. Затем парочка открыла предприятие, якобы высылающее различные товары после предоплаты. Разумеется, никаких товаров покупатели не получали.

Однажды автомобиль, в котором ехали мошенники, угодил в засаду. Кротов погиб в перестрелке с сотрудниками уголовного розыска, а Ольгу арестовали. Но ей удалось выкрутиться, рассказав байку про то, что Кротов якобы запугал ее и заставил совершать преступления… В результате ей дали всего год условно.

Дальнейшая судьба авантюристки окутана мраком. По одним слухам, в 30-е годы ее видели на Ямском рынке в Ленинграде, где она торговала квашеной капустой, по другим — ей удалось перебраться за границу, где она вела красивую жизнь, разоряя своих поклонников…