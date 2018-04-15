На Земле и в космосе: как прошел «Тотальный диктант-2018»

Соединенные штаты Америки стали лидером среди зарубежных стран по числу городов, которые написали «Тотальный диктант». Акция прошла в 20 населенных пунктах. Но текст писали не только на Земле, но и в воздухе и даже в космосе. Подробнее — в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Владимира Сероухова

За 14 лет «Тотальный диктант» стал обязательным для тысяч людей из 80 стран мира. В каждом микрорайоне есть школа, университет или любое другое место для грамматического экзамена. Всего час времени, и вы узнаете, так ли хорошо вы владеете русским языком.

Задание всегда одно и то же — написать под диктовку два листа текста. Обычно это сложные художественные произведения. Армия слушателей «Тотального диктанта» постоянно растет и сегодня многие пришли на него впервые. Самоуверенных здесь немного.

«Давно себя не проверял. Как я могу сказать? У меня давно экзаменов не было. Писал что-то на слух, когда писал вступительные экзамены, лет 20 назад», — признался Дмитрий Градсков.

«Готовилась, переписывала тексты под диктовку. Это все в интернете есть», — рассказала Диана Плиева.

Читает диктант шеф-редактор канала «Мир», Оксана Гречанюк. Филолог по образованию, а в прошлом — ведущая радиопрограммы о русском языке, одновременно знакомится с текстом и делает пометки.

«Где сделать короткие паузы, где сделать длинные. Это удобно, потому что есть очень длинные предложения, сложноподчиненные, чтобы не ошибиться и помочь людям, которые будут писать. Делаю интонационные подсказки», — отметила «диктатор» «Тотального диктанта» Оксана Гречанюк.

С первого прочтения текст показался ей легким, со второго не очень. В этом году читают отрывок из романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». Герой повествования — преподаватель словесности Якоб Иванович Бах, оттого и текст непростой.

Экзамен занимает примерно час. Никаких подсказок публике давать нельзя. Но повторяют предложения по много раз: далеко не все успевают сообразить, сколько запятых и где именно ставить. Юрист Игорь Филимонов тоже первый раз на диктанте. Он уже ждет оценку.

«Я выйду на сайт, где зарегистрировался, и посмотрю результат. Думаю, четверка. Потому что в школе даже пятерки не было. По всем были пятерки, но по русскому четыре», — говорит Игорь Филимонов.

Дальше все тексты отправятся на проверку. Эксперты вынесут вердикт через день. По статистике больше половины экзаменуемых пишут на двойки и тройки, вероятно и в этой аудитории будут похожие результаты. Зато будет повод придти в следующем году.

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