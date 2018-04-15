Ирина Асмус: как погибла ведущая детской передачи «АБВГДейка» Ириска

Клоунессу Ирину Асмус знали и любили все дети Советского Союза, даже те, которые никогда не были в цирке. Несколько лет Асмус являлась одной из ведущих развлекательно-познавательной телепрограммы «АБВГДейка». В середине 80-х годов юным зрителям объявили, что Ириска стала взрослой, поэтому они ее больше не увидят.

Циркачка и «АБВГДейка»

Ирина Асмус не сразу нашла свое амплуа. Закончив эстрадно-цирковое училище, поначалу она выступала на арене в качестве акробата. Однако после падения, в результате которого артистка получила травму головы, доктора строго-настрого не рекомендовали Ирине исполнять какие-либо номера на высоте. Как выясниться позже, медики оказались самыми настоящими пророками.

Благодаря этому, казалось бы, досадному случаю, Ирина Асмус и стала знаменитой Ириской, одной из первых клоунесс Советского союза с сольными номерами. Задорная и в то же время романтичная Ириска очень полюбилась как маленьким, так и большим поклонникам цирка. В конце 1970-х годов Ирину пригласили на телевидение в качестве ведущей детской передачи «АБВГДейка», и Ириску узнала вся страна. А в 1985 году клоунесса исчезла с экранов телеприемников. Детям все объяснили просто: их любимая героиня повзрослела.

Падение с «абажура»

Неизвестно, по каким именно причинам талантливую актрису попросили из «АБВГДейки». Но она не унывала, продолжала работать в цирке и гастролировать по всему Союзу. Весной 1986 года Ирина вместе со своей труппой выступала в белорусском Гомеле . Она исполняла трюк «Старушка на абажуре», который предполагал вращение Ириски с помощью специального устройства на большой высоте. Перед вращением Асмус всегда отстегивала страховку, потому как та ей мешала.

Так она сделала и в тот день, однако тут же упала на арену. Смерть была почти мгновенной. Когда в цирк приехала бригада «Скорой» спасать уже было некого. Ирина Асмус умерла от множественных переломов и внутреннего кровотечения.

Кто виноват?

После долгих и тщательных разбирательств специалисты пришли к выводу, что причиной трагедии послужила неисправность механизма вращательного аппарата. Из-за одной расклепанной гайки устройство не выдержало веса артистки и просто рассыпалось. Виновниками того, что «Старушка на абажуре» стал последним трюком Ирины Асмус, были признаны двое сотрудников из числа технического персонала цирка. Устройства такого типа перевели в разряд запрещенных к использованию.