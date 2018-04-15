Женщина, которая поет: Алла Пугачева отмечает день рождения

Сегодня знаменитая певица, народная артистка России , «женщина, которая поет» Алла Пугачева отмечает день рождения. Вместе с телеканалом «МИР 24» ее поздравляют поклонники и звезды российской эстрады.

Ей подражали, ею восхищались и в то же время ее ненавидели. Завершив карьеру, она по-прежнему остается номером один на российской эстраде. Слухи, скандалы, интриги ее преследуют практически везде. Алла Борисовна Пугачева «без комплексов» в программе «Держись, шоубиз» на нашем телеканале в пятницу в 23:50.

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