Обзор московских событий в СМИ за 15 апреля

«Новые известия». Депутат П. Толстой предложил россиянам лечиться корой дуба и боярышником Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой в эфире телепередачи «60 минут» посоветовал россиянам с гипертонией «сплевывать» иностранные лекарства и лечиться, например, отваром боярышника или коры дуба. ссылка

«Труд». А ну-ка дуньте в трубочку! В ГИБДД снова заговорили про алкозамки в салонах автомобилей. ссылка

«Труд». Ибо сколько вьюге ни кружить… В Москве открывается выставка Леонида Лазарева «Живу дважды». ссылка

Комсомольская правда ». «Мисс Россия-2018» стала 18-летняя студентка журфака из Чувашии Красавице досталась самая дорогая корона в мире, ценой в 1 млн долл. ссылка

«Комсомольская правда». Жители Москвы написали тотальный диктант Корреспондент «КП» тоже решил проверить свою грамотность и написал текст под диктовку Сергея Жигунова . ссылка

«Комсомольская правда». Московские чиновники отчитались о своих доходах Данные за 2017 г. опубликованы на официальном сайте правительства столицы . ссылка

«Московская перспектива». 30 м до уровня шпиля Новые храмы изменят жизнь южных районов Москвы. ссылка

«Вечерняя Москва». Фенологическая весна придет в Москву Синоптики порекомендовали автомобилистам в скором времени менять зимние шины на летние. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин рассказал, кто управляет подсветкой архитектуры в столице Всего с 2010 г. освещением было оборудовано 17 тыс. городских объектов. ссылка

«Вечерняя Москва». «Волонтеры Победы» обучат 2,5 тыс. активистов для шествия «Бессмертного полка» 9 мая В программу обучения войдут несколько направлений. ссылка