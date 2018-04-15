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Обзор московских событий в СМИ за 15 апреля
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Обзор московских событий в СМИ за 15 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
«Новые известия». В. Путин спросил у С. Собянина о «хронических проблемах» Москвы Владимир Путин на встрече с Сергеем Собяниным назвал мэру столицы две «хронические проблемы» Москвы — транспорт и регулирование миграции. ссылка
«Новые известия». Депутат П. Толстой предложил россиянам лечиться корой дуба и боярышником Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой в эфире телепередачи «60 минут» посоветовал россиянам с гипертонией «сплевывать» иностранные лекарства и лечиться, например, отваром боярышника или коры дуба. ссылка
«Труд». А ну-ка дуньте в трубочку! В ГИБДД снова заговорили про алкозамки в салонах автомобилей. ссылка
«Труд». Ибо сколько вьюге ни кружить… В Москве открывается выставка Леонида Лазарева «Живу дважды». ссылка
«Комсомольская правда». «Мисс Россия-2018» стала 18-летняя студентка журфака из Чувашии Красавице досталась самая дорогая корона в мире, ценой в 1 млн долл. ссылка
«Комсомольская правда». Жители Москвы написали тотальный диктант Корреспондент «КП» тоже решил проверить свою грамотность и написал текст под диктовку Сергея Жигунова. ссылка
«Комсомольская правда». Московские чиновники отчитались о своих доходах Данные за 2017 г. опубликованы на официальном сайте правительства столицы. ссылка
«Московская перспектива». 30 м до уровня шпиля Новые храмы изменят жизнь южных районов Москвы. ссылка
«Вечерняя Москва». Фенологическая весна придет в Москву Синоптики порекомендовали автомобилистам в скором времени менять зимние шины на летние. ссылка
«Вечерняя Москва». С. Собянин рассказал, кто управляет подсветкой архитектуры в столице Всего с 2010 г. освещением было оборудовано 17 тыс. городских объектов. ссылка
«Вечерняя Москва». «Волонтеры Победы» обучат 2,5 тыс. активистов для шествия «Бессмертного полка» 9 мая В программу обучения войдут несколько направлений. ссылка
Агентство «Москва»: последние новости
Более 7 тыс. деревьев высадят в рамках акции «Лес Победы» в Рузском округе Более 300 сотрудников АМПП приняли участие в общегородском субботнике 14 апреля Образовательная акция «Тотальный диктант - 2018» стартовала на 365 площадках в Москве
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