Каким был главный соперник Софии Палеолог Иван Молодой

Холодной зимой 1458 года в деревянных палатах Московского Кремля пятнадцатилетняя Мария родила сына. Мальчика назвали в честь отца Иваном. Через несколько лет Иван, прозванный Молодым, стал наследником московского престола, а затем и соправителем отца — Ивана III.

Интересно, что ученые говорят, что именно Иван Молодой стал прообразом Ивана Царевича — главного супергероя русского народного эпоса.

Лицо матери

Однажды, когда Ивану было 9 лет, отец уехал по делам государственным в Коломну . В его отсутствие Мария Борисовна, мать Ивана, стройная, красивая, молодая, внезапно заболела и умерла. Поговаривали, будто её отравили, будто бы жена дворянина Алексея Полуевктова относила её пояс ворожее. Вернувшийся в Кремль Иоанн Третий слухам не поверил. Тем не менее, Полуевктовы испугались и на 6 лет исчезли со двора.

Юный Иван, сын Великого князя и княгини Марии, тоже не сразу смог поверить, что его мать умерла. Не её он видел лежащей на постели и в гробу, какую-то другую женщину: расплывшуюся, уродливую, неподвижную, с закрытыми глазами, со странным, отекшим лицом.

Казанский поход

На следующий год отец взял юного княжича в поход. Войско собралось великое: шли на Казань , уже в третий раз после двух набегов осенью и зимой, и свои полки привели почти все дядья Ивана Молодого — оба Юрия, Андрей, Симеон и Борис, — все удельные князья, бояре. Шли не просто воевать: шли брать Казань, побеждать опасного врага. Иван Молодой чувствовал себя важной частью этого войска, ему нравилось здесь, нравилось думать, что он наравне с взрослыми участвует в важном деле.

Но одним утром Иоанну III доложили, что в Москву прибыл посол польский. Иоанн, стоявший тогда в Переяславле, наказал послу явиться к нему и после переговоров отослал с ответом к Королю, а сам вместе с сыном и большей частью войска вернулся в Москву.

Иван Молодой, расстроившись, твёрдо решил когда-нибудь победить татар.

Непоколебимый

Иоанну III было 22 года, когда он стал единоличным правителем московских земель. Его сыну — те же 22, когда он из княжеского сына превратился в одного из героев, прогнавших татар с русских земель.

Рассорившись с ордынским ханом, Иоанн собрал огромное войско и повёл его к южным рубежам, к реке Угре. Но снова нерешительность, чем ближе к полю боя, тем сильнее овладевала им. В конце концов, он приказал своему сыну, стоявшему с передовым отрядом, отступить. Но Иван Молодой ослушался отца: «Ждём татар», — коротко ответил он отцовскому посланцу. Тогда державный государь послал к сыну князя Холмского, одного из крупнейших политиков того времени, но и тот не смог переубедить Ивана Ивановича. «Лучше мне умереть здесь, нежели удалиться от войска», — таков был его ответ отцу.

Татары подошли к Угре. Иван Молодой и его дядя князь Андрей Меньшой четыре дня перестреливались с ханским войском и вынудили его отойти от берега на две версты. Как оказалось впоследствии, это была единственная атака татар. Прождав до наступления холодов, безуспешно попытавшись испугать Иоанна Третьего угрозами, хан Ахмат отступил окончательно.

Волошанка

Зимой 1482 года Ивана Молодого пригласили к бабке в Вознесенский монастырь Московского Кремля (она жила там, постригшись в монахини). Когда Иван явился, его познакомили с невестой, дочерью молдавского господаря Еленой. Как в сказке, Елена, которую прозвали Волошанкой, была и прекрасна и мудра. Она понравилась не только молодому князю, но и его бабке, и отцу.

Несколько дней, может быть, месяц, молодые встречались. А в Крещение были обвенчаны. И снова, как в сказке, через девять месяцев у них родился сын Дмитрий. Казалось, Русь обречена крепнуть и развиваться по смерти Иоанна Васильевича: его наследник, которого поддерживали бояре и большинство князей, станет достойным государем, а ему на смену также придёт достойный сын.

Но не тот Иван стал Четвёртым в Московии, и с именем не того Дмитрия оказалась связана целая эпоха в жизни страны.

Скандал с узорочьем

Рождение внука стало праздником для Иоанна III. На радостях он решил подарить невестке, Елене Стефановне, узорочье, то есть жемчужное украшение, которое носила его первая жена, мать Ивана Молодого, Мария. Великий князь послал за узорочьем… Но, сколько слуги не искали его, найти не смогли.

Оказалось, что вторая жена Иоанна, византийская деспотиня София Палеолог, подарила украшение своей племяннице, Марии Палеолог, жене князя Верейского Василия. Иоанн пришёл в ярость. Разумеется, он планировал подарить украшение «со смыслом»: таким образом Иоанн подчёркивал, кого он считает своим наследником (ведь от Софии у него тоже были сыновья).

Великий князь приказал вернуть всё приданное Марии Палеолог. В страхе Василий Верейский бежал с женой в Литву . Иоанн объявил Василия изменником и отобрал его удел. Тем не менее, Елене узорочье так и не досталось.

Хвост змеи

Под тем же предлогом, государственной измены, Иоанн Васильевич окончательно аннексировал Тверское княжество. Убедившись, что Михаил, князь Тверской, ведёт переписку с польским королём, призывая того к войне с Москвой, отец Ивана Молодого, по своему обыкновению, собрал великое войско и вышел в поход.

Три дня осады выдержала Тверь и, когда струсивший Михаил бежал в Литву, открыла ворота новому государю.

Тверским князем стал Иван Молодой, племянник и единственный наследник Михаила. Таким образом, по плану Иоанна Третьего, в лице его старшего сына объединялись два сильных русских княжества в одно сильнейшее государство.

По случаю вокняжения Ивана Ивановича в Твери была отчеканена монета, на которой изображён молодой князь, рубящий хвост змеи.

Венецианский лекарь

Итальянцы, особенно венецианцы, сами того не желая, оставили несколько следов в средневековой истории Руси. Так один венецианский посол в Орду был уличён в обмане: живя в Москве, он скрыл от государя цель своего путешествия, за что чуть не был казнён.

Другой его соотечественник, лекарь по имени Леон, напакостил куда больше.

Тридцати двух лет от роду Иван Молодой серьёзно заболел: его одолевала камчюга, то есть ломота в ногах, симптом нередкий в медицине. Медик пообещал вылечить князя, ставил ему горячие банки, давал какое-то лекарство, но Ивану становилось только хуже и, в конце концов, он умер.

Через сорок дней после его смерти незадачливого медика казнили, а по Москве поползли слухи, что пасынка отравила София Палеолог.