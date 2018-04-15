В Таиланде одним из участников «Тотального диктанта» стал российский посол

Всего же в акции в столице королевства приняли участие десять человек, передает ТАСС

«Тотальный диктант» проходил в Бангкоке на двух площадках. Количество его участников оказалось небольшим, поскольку в эти дни в Таиланде проходит фестиваль Сонгкран, являющийся местным аналогом Нового года. Жители королевства массово обливаются водой на улицах, а многие иностранцы, зная об этой традиции, стараются оставаться дома.

«Текст в этот раз был не очень сложным, — рассказал диктовавший его учитель русского языка Михаил Ляпин. — Учитывая большое количество деепричастных оборотов, ошибки возможны только пунктуационного характера».

В Таиланде «Тотальный диктант» прошел в третий раз. В 2016 году его написали около 20 человек, в прошлом году — около 30. Большинство участников — взрослые люди, работающие в Бангкоке.