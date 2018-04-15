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В Таиланде одним из участников «Тотального диктанта» стал российский посол
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В Таиланде одним из участников «Тотального диктанта» стал российский посол 

BFM.RU 59 минут назад
Всего же в акции в столице королевства приняли участие десять человек, передает ТАСС.
«Тотальный диктант» проходил в Бангкоке на двух площадках. Количество его участников оказалось небольшим, поскольку в эти дни в Таиланде проходит фестиваль Сонгкран, являющийся местным аналогом Нового года. Жители королевства массово обливаются водой на улицах, а многие иностранцы, зная об этой традиции, стараются оставаться дома.
«Текст в этот раз был не очень сложным, — рассказал диктовавший его учитель русского языка Михаил Ляпин. — Учитывая большое количество деепричастных оборотов, ошибки возможны только пунктуационного характера».
В Таиланде «Тотальный диктант» прошел в третий раз. В 2016 году его написали около 20 человек, в прошлом году — около 30. Большинство участников — взрослые люди, работающие в Бангкоке.
«Тотальный диктант» — ежегодная акция для всех желающих. Идея ее проведения родилась в Новосибирске в начале 2000-х годов. Автором текста в этом году выступила российская писательница Гузель Яхина, написавшая роман «Зулейха открывает глаза» и получившая за него премии «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Книга года».
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