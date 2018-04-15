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Соколов рассказал о реализации проектов в приморских портах
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Соколов рассказал о реализации проектов в приморских портах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 15 апр — РИА Новости. Проекты в портах Приморья могут быть реализованы по принципу инфраструктурной ипотеки, сообщил журналистам в Находке министр транспорта РФ Максим Соколов.
"Сейчас мы формируем план магистральной инфраструктуры нашей страны, и в этом плане будет отражен ряд таких проектов (по принципу инфраструктурной ипотеки — ред), в том числе источники по финансированию. Мы видим, что и здесь, в бухте Врангеля, есть возможность реализовать по принципу Мурманского транспортного узла проект по структурированию на принципах инфраструктурной ипотеки, ГЧП. Это развитие терминала в северной части бухты Врангеля", — сказал Соколов.
По его словам, проекты в других портах и выходах к морю в Приморье тоже могут быть реализованы с поддержкой государства по принципу инфраструктурной ипотеки, например, порт Зарубино, который лежит в рамках МТК «Приморье-2», и проекты в рамках «Приморье-1».
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