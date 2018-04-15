Ещё
Китай и Россия завершили работы по подрыву льда в верховьях реки Хэйлунцзян для предотвращения весенних паводков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай и Россия завершили работы по подрыву льда в верховьях реки Хэйлунцзян для предотвращения весенних паводков 

ИА Синьхуа 1 час назад
Харбин, 15 апреля /Синьхуа/ — По договоренности соответствующих ведомств Китая и России стороны совместно предприняли меры по подрыву льда в верхнем течении реки Хэйлунцзян /Амур/ для предотвращения возможных весенних паводков. Об этом сообщили корр. Синьхуа в управлении водного хозяйства провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/.
Из-за продолжительной низкой температуры зимой не исключается возможность образования заторов после таяния льда в верховьях реки Хэйлунцзян. В связи с этим под руководством штаба по борьбе с наводнениями и засухой провинции Хэйлунцзян Китайский институт водных ресурсов и гидроэнергетики разработал план подрыва льда.
С 4 по 10 апреля соответствующие ведомства Китая провели операцию по подрыву льда на семи участках реки, в результате чего был разрушен ледяной покров длиной 9 км и площадью около 300 тыс. кв. м. Подобная операция была также проведена соответствующими ведомствами России с 4 по 13 апреля на четырех участках реки.
Судоходство на реке Хэйлунцзян, как ожидается, будет открыто в третьей декаде апреля. Заинтересованные службы провинции Хэйлунцзян внимательно следят за развитием ситуации с целью обеспечения безопасного прохождения ледохода. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Узбекистан демонстрирует свою ответственность за безопасность и процветание Центральной Азии - испанский эксперт Диверсия талибов привела к массовому отключению электроэнергии в Кабуле ОЗХО подтвердила результаты анализов ОВ по делу Скрипалей, проведенных британскими властями
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США усомнились в законности удара по Сирии135
Британия оправдалась перед РФ за удары по Сирии86
Асад сделал заявление после удара США724
«Мне срочно нужен мужчина»28
Скрипалей отравили не «Новичком»22
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение