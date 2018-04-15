Китай и Россия завершили работы по подрыву льда в верховьях реки Хэйлунцзян для предотвращения весенних паводков

Харбин , 15 апреля / Синьхуа / — По договоренности соответствующих ведомств Китая России стороны совместно предприняли меры по подрыву льда в верхнем течении реки Хэйлунцзян /Амур/ для предотвращения возможных весенних паводков. Об этом сообщили корр. Синьхуа в управлении водного хозяйства провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/.

Из-за продолжительной низкой температуры зимой не исключается возможность образования заторов после таяния льда в верховьях реки Хэйлунцзян. В связи с этим под руководством штаба по борьбе с наводнениями и засухой провинции Хэйлунцзян Китайский институт водных ресурсов и гидроэнергетики разработал план подрыва льда.

С 4 по 10 апреля соответствующие ведомства Китая провели операцию по подрыву льда на семи участках реки, в результате чего был разрушен ледяной покров длиной 9 км и площадью около 300 тыс. кв. м. Подобная операция была также проведена соответствующими ведомствами России с 4 по 13 апреля на четырех участках реки.

Судоходство на реке Хэйлунцзян, как ожидается, будет открыто в третьей декаде апреля. Заинтересованные службы провинции Хэйлунцзян внимательно следят за развитием ситуации с целью обеспечения безопасного прохождения ледохода. -0-