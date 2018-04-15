Глава Минтранса России рассказал о работе над ответными мерами в отношении США 

Россия работает над ответными мерами в отношении США в сфере транспорта. Об этом заявил глава Минтранса Максим Соколов.
«Я не буду анонсировать, мы работаем над этим», — цитирует РИА Новости ответ министра на вопрос о том, какие ответные экономические меры в отношении США может предпринять Россия в сфере транспорта.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы фракций внесли проект закона, который предусматривает принятие мер в ответ на антироссийскую политику США.
Член комитета Госдумы по международным делам, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев в беседе с НСН прокомментировал законопроект о новых ответных мерах на санкции США.