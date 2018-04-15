Ещё
Глава Минтранса России рассказал о работе над ответными мерами в отношении США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Минтранса России рассказал о работе над ответными мерами в отношении США 

RT на русском 1 час назад
Россия работает над ответными мерами в отношении США в сфере транспорта. Об этом заявил глава Минтранса Максим Соколов.
«Я не буду анонсировать, мы работаем над этим», — цитирует РИА Новости ответ министра на вопрос о том, какие ответные экономические меры в отношении США может предпринять Россия в сфере транспорта.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы фракций внесли проект закона, который предусматривает принятие мер в ответ на антироссийскую политику США.
Член комитета Госдумы по международным делам, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев в беседе с НСН прокомментировал законопроект о новых ответных мерах на санкции США.
RT на русском: последние новости
Двум ТЦ в Ставрополе отказали в ходатайстве об отмене установленных прокуратурой мер Как действовала цензура в России Названа причина смерти участника «Comedy Баттл»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США усомнились в законности удара по Сирии135
Британия оправдалась перед РФ за удары по Сирии86
Асад сделал заявление после удара США724
«Мне срочно нужен мужчина»28
Скрипалей отравили не «Новичком»22
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение