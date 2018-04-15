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Механизм инфраструктурной ипотеки могут применить для развития портов в Приморье
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Механизм инфраструктурной ипотеки могут применить для развития портов в Приморье 

ТАСС 30 минут назад
НАХОДКА /Приморский край/, 15 апреля. /ТАСС/. Механизм инфраструктурной ипотеки может быть применен для реализации проектов развития портов Приморского края. Об этом в воскресенье в Находке сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов, который открыл здесь движение в новом железнодорожном парке.
"Наши порты и выходы к морю в Приморском крае тоже могут быть реализованы с поддержкой государства по принципу инфраструктурной ипотеки. Например, порт Зарубино", — сказал Соколов. По его словам, этот механизм может быть применен и для проектов международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».
"Сейчас мы формируем план развития магистральной транспортной инфраструктуры нашей страны, и в этом плане будет отражен ряд таких проектов, в том числе источники по финансированию. Мы видим, что и здесь, в бухте Врангеля, есть возможность реализовать по принципу Мурманского транспортного узла проект по структурированию на принципах инфраструктурной ипотеки, государственного частного партнерства. Это развитие терминала в северной части бухты Врангеля и не только", — подчеркнул Соколов.
Инфраструктурная ипотека предполагает привлечение средств инвесторов для финансирования инфраструктуры с последующим расчетом через определенное количество времени из госбюджета.
Глава Минтранса отмечал ранее, что такой принцип может быть использован при реализации почти всех типов транспортных проектов в РФ.
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