Механизм инфраструктурной ипотеки могут применить для развития портов в Приморье

НАХОДКА / Приморский край /, 15 апреля. / ТАСС /. Механизм инфраструктурной ипотеки может быть применен для реализации проектов развития портов Приморского края. Об этом в воскресенье в Находке сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов , который открыл здесь движение в новом железнодорожном парке. "Наши порты и выходы к морю в Приморском крае тоже могут быть реализованы с поддержкой государства по принципу инфраструктурной ипотеки. Например, порт Зарубино ", — сказал Соколов. По его словам, этот механизм может быть применен и для проектов международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». "Сейчас мы формируем план развития магистральной транспортной инфраструктуры нашей страны, и в этом плане будет отражен ряд таких проектов, в том числе источники по финансированию. Мы видим, что и здесь, в бухте Врангеля , есть возможность реализовать по принципу Мурманского транспортного узла проект по структурированию на принципах инфраструктурной ипотеки, государственного частного партнерства. Это развитие терминала в северной части бухты Врангеля и не только", — подчеркнул Соколов. Инфраструктурная ипотека предполагает привлечение средств инвесторов для финансирования инфраструктуры с последующим расчетом через определенное количество времени из госбюджета. Глава Минтранса отмечал ранее, что такой принцип может быть использован при реализации почти всех типов транспортных проектов в РФ.