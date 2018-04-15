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Диверсия талибов привела к массовому отключению электроэнергии в Кабуле
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Диверсия талибов привела к массовому отключению электроэнергии в Кабуле 

ИА Синьхуа 1 час назад
Кабул, 15 апреля /Синьхуа/ — Боевики движения «Талибан» устроили диверсию на линии электропередачи в провинции Баглан на севере Афганистана, что привело к массовому отключению электроэнергии в Кабуле. Об этом сообщил в субботу официальный представитель полиции региона Забиулла Шиджа.
По его словам, инцидент произошел ранним утром 14 апреля в районе Души. В результате диверсии была повреждена ЛЭП, по которой энергия поступала в столицу страны.
З. Шиджа заявил, что афганские власти отправили на место происшествия специалистов для скорейшего восстановления инфраструктуры.
Как сообщают местные СМИ, «Талибан» заявил, что диверсия стала ответом на действия правительства Афганистана, прекратившего подачу электроэнергии в подконтрольные экстремистам районы. Отмечается, что это уже второй подобный инцидент в провинции Баглан за последний месяц. —0—
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