Диверсия талибов привела к массовому отключению электроэнергии в Кабуле

По его словам, инцидент произошел ранним утром 14 апреля в районе Души. В результате диверсии была повреждена ЛЭП, по которой энергия поступала в столицу страны.

З. Шиджа заявил, что афганские власти отправили на место происшествия специалистов для скорейшего восстановления инфраструктуры.

Как сообщают местные СМИ, «Талибан» заявил, что диверсия стала ответом на действия правительства Афганистана, прекратившего подачу электроэнергии в подконтрольные экстремистам районы. Отмечается, что это уже второй подобный инцидент в провинции Баглан за последний месяц. —0—