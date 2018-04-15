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Роскосмос оценит эффективность сотрудников
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Роскосмос оценит эффективность сотрудников 

360tv.ru 35 минут назад
Фото: 360tv.ru
Госкорпорация «Роскосмос» планирует проверить ключевые показатели эффективности (КПЭ) у топ‐менеджеров и предприятий космической отрасли. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на методические указания, разосланные отраслевым предприятиям.
В документах подчеркивается, что главная цель внедрения КПЭ заключается в полном выполнении всех задач, поставленных государством. Информацию о применении КПЭ подтвердили агентству два осведомленных источника.
Оценивать работу будут у всех сотрудников, в том числе руководителей. Меры обусловлены желанием изучить все выполненные планы предприятий за предыдущие три года и сравнить их со смежными отраслями.
В Роскосмосе пояснили, что показатель КПЭ не может быть ниже 70%, а в случае, если это произошло, у предприятия потребуют объяснительную. Гендиректор будет также обязан ежеквартально направлять в Роскосмос отчеты о результатах работы предприятий и подчиненных.
Ранее выставка космических кораблей открылась на ВДНХ в Москве. Центр «Космонавтика и авиация» открыли президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.
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