«Восточный порт» в 2019 году увеличит грузооборот почти в два раза 

ПОСЕЛОК ВРАНГЕЛЬ /Приморский край/, 15 апреля. /ТАСС/. "Восточный порт" с запуском третьей очереди предприятия в 2019 года выйдет на показатели отгрузки угля порядка в 40 млн тонн. В 2017 году порт отгрузил 23 млн тонн грузов. Об этом в воскресенье сообщил журналистам исполнительный директор предприятия Анатолий Лазарев.
"Для себя основной вехой, которая позволит нам выйти на новый грузооборот, определяем 2019 год, и с 2019 года мы будем выходить на показатель порядка 40 млн тонн", — сообщил Лазарев.
По его словам, достичь таких показателей позволит завершение реализации крупнейшего портового проекта на Дальнем Востоке по строительству третьей очереди угольного комплекса. Этот проект уже реализован на 90%. Инвестиции в него составили 32 млрд рублей, и он позволит создать дополнительно 500 новых рабочих мест.
Третья очередь угольного терминала порта расположилась на территории в 54 га. Она включает комплекс для обработки вагонов с углем, четыре угольных склада общей вместимостью 800 тыс. тонн угля, электростанцию, причал, способный приять суда дедвейтом до 180 тыс. тонн. прочую инфраструктуру.
АО «Восточный Порт» (пос. Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный угольный публичный порт с высокотехнологичной перевалкой угля, оснащенный конвейерным оборудованием, вагоноопрокидывателями, судопогрузочными машинами и уникальной многоступенчатой системой магнитной очистки угля, не имеющей аналогов в России. Предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот порта в 2017 году составил 23,2 млн тонн угля — пятую часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 30% от перевалки угля в портах дальневосточного бассейна.