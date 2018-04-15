«Восточный порт» в 2019 году увеличит грузооборот почти в два раза

"Для себя основной вехой, которая позволит нам выйти на новый грузооборот, определяем 2019 год, и с 2019 года мы будем выходить на показатель порядка 40 млн тонн", — сообщил Лазарев.

По его словам, достичь таких показателей позволит завершение реализации крупнейшего портового проекта на Дальнем Востоке по строительству третьей очереди угольного комплекса. Этот проект уже реализован на 90%. Инвестиции в него составили 32 млрд рублей, и он позволит создать дополнительно 500 новых рабочих мест.

Третья очередь угольного терминала порта расположилась на территории в 54 га. Она включает комплекс для обработки вагонов с углем, четыре угольных склада общей вместимостью 800 тыс. тонн угля, электростанцию, причал, способный приять суда дедвейтом до 180 тыс. тонн. прочую инфраструктуру.