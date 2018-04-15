Ван Ян посетил Синьцзян-Уйгурский АР

Урумчи, 14 апреля / Синьхуа / — С 10 по 14 апреля член ПК Политбюро ЦК КПК, председатель ВК НПКСК Ван Ян посетил Синьцзян-Уйгурский автономный район /Северо-Западный Китай / с целью изучения текущей обстановки в АР. (Синьхуа/Лю Вэйбин)

Урумчи, 14 апреля /Синьхуа/ — С 10 по 14 апреля член ПК Политбюро ЦК КПК, председатель ВК НПКСК Ван Ян посетил Синьцзян-Уйгурский автономный район /Северо-Западный Китай/ с целью изучения текущей обстановки в АР. (Синьхуа/Лю Вэйбин)

Урумчи, 14 апреля /Синьхуа/ — С 10 по 14 апреля член ПК Политбюро ЦК КПК, председатель ВК НПКСК Ван Ян посетил Синьцзян-Уйгурский автономный район /Северо-Западный Китай/ с целью изучения текущей обстановки в АР. (Синьхуа/Лю Вэйбин)

Урумчи, 14 апреля /Синьхуа/ — С 10 по 14 апреля член ПК Политбюро ЦК КПК, председатель ВК НПКСК Ван Ян посетил Синьцзян-Уйгурский автономный район /Северо-Западный Китай/ с целью изучения текущей обстановки в АР. (Синьхуа/Лю Вэйбин)

Урумчи, 14 апреля /Синьхуа/ — С 10 по 14 апреля член ПК Политбюро ЦК КПК, председатель ВК НПКСК Ван Ян посетил Синьцзян-Уйгурский автономный район /Северо-Западный Китай/ с целью изучения текущей обстановки в АР. (Синьхуа/Лю Вэйбин)