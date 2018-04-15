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Ван Ян посетил Синьцзян-Уйгурский АР
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Ван Ян посетил Синьцзян-Уйгурский АР 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Урумчи, 14 апреля /Синьхуа/ — С 10 по 14 апреля член ПК Политбюро ЦК КПК, председатель ВК НПКСК Ван Ян посетил Синьцзян-Уйгурский автономный район /Северо-Западный Китай/ с целью изучения текущей обстановки в АР. (Синьхуа/Лю Вэйбин)
Урумчи, 14 апреля /Синьхуа/ — С 10 по 14 апреля член ПК Политбюро ЦК КПК, председатель ВК НПКСК Ван Ян посетил Синьцзян-Уйгурский автономный район /Северо-Западный Китай/ с целью изучения текущей обстановки в АР. (Синьхуа/Лю Вэйбин)
Урумчи, 14 апреля /Синьхуа/ — С 10 по 14 апреля член ПК Политбюро ЦК КПК, председатель ВК НПКСК Ван Ян посетил Синьцзян-Уйгурский автономный район /Северо-Западный Китай/ с целью изучения текущей обстановки в АР. (Синьхуа/Лю Вэйбин)
Урумчи, 14 апреля /Синьхуа/ — С 10 по 14 апреля член ПК Политбюро ЦК КПК, председатель ВК НПКСК Ван Ян посетил Синьцзян-Уйгурский автономный район /Северо-Западный Китай/ с целью изучения текущей обстановки в АР. (Синьхуа/Лю Вэйбин)
Урумчи, 14 апреля /Синьхуа/ — С 10 по 14 апреля член ПК Политбюро ЦК КПК, председатель ВК НПКСК Ван Ян посетил Синьцзян-Уйгурский автономный район /Северо-Западный Китай/ с целью изучения текущей обстановки в АР. (Синьхуа/Лю Вэйбин)
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