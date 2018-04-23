В Таиланде НЛО рухнул на трассу прямо перед автомобилем

Видео с регистратора, где неопознанный летающий объект прямо с неба падает около автомобиля, появилось в Сети. Как сообщает «День. Онлайн», ЧП произошло в провинции Патхумтхани. Водитель ехал по дороге, как вдруг мимо него пролетело нечто крупное и круглое. Мужчина резко затормозил, выйдя из авто предупредил остальных участников движения об инциденте на дороге.

Другие свидетели с места происшествия рассказали, что вместо НЛО разглядели крышку от взорвавшегося неподалеку резервуара с цементом.

Ранее «СП» сообщала, что в США более двух тысяч человек стали свидетелями очередного НЛО. Американцы одновременно наблюдали в небе три неопознанных космических объекта.

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