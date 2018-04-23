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В Таиланде НЛО рухнул на трассу прямо перед автомобилем
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В Таиланде НЛО рухнул на трассу прямо перед автомобилем 

Свободная пресса 50 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Видео с регистратора, где неопознанный летающий объект прямо с неба падает около автомобиля, появилось в Сети. Как сообщает «День. Онлайн», ЧП произошло в провинции Патхумтхани. Водитель ехал по дороге, как вдруг мимо него пролетело нечто крупное и круглое. Мужчина резко затормозил, выйдя из авто предупредил остальных участников движения об инциденте на дороге.
Другие свидетели с места происшествия рассказали, что вместо НЛО разглядели крышку от взорвавшегося неподалеку резервуара с цементом.
Ранее «СП» сообщала, что в США более двух тысяч человек стали свидетелями очередного НЛО. Американцы одновременно наблюдали в небе три неопознанных космических объекта.
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