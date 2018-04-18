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Уфологи из Великобритании: инопланетяне хотят захватить Землю
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Уфологи из Великобритании: инопланетяне хотят захватить Землю 

Свободная пресса 32 минуты назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Британские уфологи утверждают, что гуманоиды в ближайшее время осуществят планы по захвату Земли. Такое громкое заявление специалисты сделали из-за возросшей активности инопланетян. Статистика пугает даже экспертов: всего за неделю на территории страны было зафиксировано пять фактов НЛО.
«Пришельцы продолжают активно нападать на Землю. За прошлую неделю мне поступили пять разных сообщений от очевидцев, которые в четырех разных британских городах обнаружили 5 случаев НЛО», — цитирует сообщение известного уфолога Майлза Стокдейла Vladtime.
Сразу два случая НЛО очевидцы зафиксировали в древнем городе Лонсестон. Кроме того, по словам уфолога, британцы стали свидетелями летающих тарелок в небе над городами Мевагисси, Маразион (графство Корнуолл) и в портовом городе Ньюлин.
Исследователи связывают эти факты с намерением инопланетных гуманоидов в скором времени взять власть над нашей планетой.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Исландии дрон зафиксировал НЛО и врезался в него. В начале ролика объектив камеры сфокусирован на неизвестном летающем аппарате, который напоминает летающую тарелку. Космический корабль парит в нескольких метрах над водой, вращаясь при этом вокруг собственной оси. На его корпусе можно рассмотреть черные отверстия в виде квадратов — вероятнее всего, это иллюминаторы. Оценить дальнейшее развитие событий невозможно, так как дрон внезапно врезается в объект и терпит крушение.
Новости об НЛО: Уфолог опубликовал видео с НЛО, пролетающим сквозь Солнце
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