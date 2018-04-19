Инопланетяне больше не скрываются: 2 тысячи американцев одновременно видели НЛО

США более двух тысяч человек стали свидетелями очередного НЛО. На днях американцы одновременно наблюдали в небе три неопознанных космических объекта. Об этом заявили уфологи из агентства MUFON. На своем официальном сайте они рассказали, что специалисту Джеффу Уоллесу удалось отследить и зафиксировать космические корабли в городе Трентон (штат Нью-Джерси). Охотник за НЛО сфотографировал неподвижные объекты, которые час парили в воздухе и не издавали звуки, характерные для летающих аппаратов.

Позже оказалось, что Уоллес был далеко не единственным очевидцем. В этот же день в MUFON обратились больше 2000 американцев из Нью-Джерси. Все они сообщили, что наблюдали в небе НЛО. Всего над США было зафиксировано три объекта.

«Такое большое количество людей, которые заметили в небе НЛО, является первым случаем с 1930 года. Больше нет смысла скрывать существование НЛО», — цитирует мнение представителей MUFON Vladtime.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что инопланетяне хотят захватить Землю. Британские уфологи утверждают, что гуманоиды в ближайшее время осуществят планы по захвату Земли. Такое громкое заявление специалисты сделали из-за возросшей активности инопланетян. Статистика пугает даже экспертов: всего за неделю на территории страны было зафиксировано пять фактов НЛО.

Новости о НЛО: Рядом с Солнцем завис НЛО в форме куба