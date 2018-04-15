Журналистские расследования за 9—15 апреля

Тулеев никогда не бывает второй фигурой». Что ждёт экс-главу Кузбасса

Подав в отставку 1 апреля, после трагических событий 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня», Аман Тулеев, по всей видимости, уже тогда продумал весь путь к возвращению на вершину кемеровской власти. Буквально через день, 3 апреля, депутат-единоросс Ван Вай-Чен сдает свой депутатский мандат, освобождая место в областном совете для бывшего губернатора. 5 апреля семь депутатов Госдумы от Кемеровской области попросили врио губернатора Сергея Цивилева поддержать выдвижение Тулеева на должность спикера Совета народных депутатов области. 9 апреля спикер облсовета Алексей Синицын заявил об освобождении своей должности для Тулеева, а на следующий день экс-губернатор был избран председателем областного совета депутатов Кузбасса. Эксперты сходятся во мнении, что экс-губернатор Кузбасса и в новой должности не откажется от реального руководства регионом, и нынешнему врио главы исполнительной власти области Сергею Цивилеву придется постараться, чтобы не померкнуть в тени своего бывшего начальника.

Источник: Собеседник

Госдача Тулеева, которую мы оплатим

В 2011 году оперативно принятый закон о «Народном губернаторе» обеспечил Аману Тулееву при уходе с должности орден из драгоценных камней, ежемесячную выплату в 50 тыс. рублей с возможностью увеличения суммы, служебный кабинет с помощником в здании правительства для занятия общественной работой и пожизненное владение губернаторской резиденцией в селе Мазурово с ее содержанием за счет бюджета. Как выяснили активисты ФБК, резиденция скрыта примерно миллионом квадратных метров густого леса. На ее территории три дома общей площадью больше тысячи квадратных метров и более сорока хозяйственных построек — котельные, прачечные, погреба, водонапорная башня, склад и собственная артезианская скважина. На территории резиденции находится и пруд, площадью примерно 4 тыс. м2 с пирсом и фонтаном в центре. Рядом с пирсом дом, похожий на баню. Официальная площадь земельного участка, на котором находится губернаторская дача, около 156 тыс. м2, но к официальным 15 гектарам площади тулеевской резиденции добавлены и обнесены забором еще 70 тыс. м2 лесной земли.

Источник: ФБК Пост сдал — привилегии принял. Что полагается уходящим в отставку губернаторам

Звание «народный губернатор», дающее многочисленные привилегии Аману Тулееву, является чисто кемеровским ноу-хау, но и экс-главы других российских регионов, не имеющие такового, на пенсии не бедствуют. Так, в конце 2016 года на сайте госзакупок появилась заявка на транспортное обслуживание бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба — 1,4 млн рублей в год. Оплата предусматривалась из бюджета региона. Вышедший в отставку после более чем 20 лет правления губернатор Омской области Леонид Полежаев получил выходное пособие в размере пятилетнего заработка (как сообщалось, более 20 млн рублей), а также пенсию в размере 85% от прежней зарплаты — 380 тысяч рублей. В Кабардино-Балкарии экс-главе республики после ухода со своего поста предоставляется еще и аппарат помощников. Для их размещения выделяется отдельное служебное помещение с мебелью, оргтехникой и средствами связи.

Источник: Собеседник

Бухтанаш, берегнаш, заборнаш. Для кого в Крыму достраивают «дачу Януковича»

ФСБ, Минобороны, МВД и Жители прибрежных поселков в Крыму, расположенных между Севастополем и Ялтой, ведут неравную борьбу с российскими госструктурами, которые захватили на полуострове все лакомые участки земли и огородили их заборами, перекрыв подступы к морю. Представители российских властей начали прибирать к рукам самые ценные участки земли на побережье. Среди захватчиков — ФСО ФСИН . В лапы ведомств попали санатории в Алуште , Ялте, Судаке Евпатории и Феодосии, несколько пансионатов, базы отдыха и детские лагеря. Почти все эти объекты, ранее общедоступные, теперь находятся под охраной и буквально приватизированы чиновниками и силовиками. Новых хозяев, оккупировавших курортную территорию, не волнуют ни интересы коренных крымчан, ни защита окружающей среды — в природном заказнике раздаются выстрелы, устанавливаются многометровые ограды и ведутся строительные работы.

Источник: Собеседник

7 апреля глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин был представлен студентам юридического факультета СПбГУ на правах нового профессора. Первую лекцию он провел в обозревательном ключе, но и от частностей не воздерживался. В том числе Александр Иванович затронул антикоррупционные митинги в марте 2017 года, организованные Алексеем Навальным. А главным героем московского протеста, по словам Бастрыкина, оказался сын Олега Дерипаски. При этом, по словам главы СКР, сам олигарх возведен в статус фигуранта коррупционных дел, но привлечь его мешают непрерывные амнистии.

Источник: Фонтанка

«Роснефть» заключила договор аренды 5 гектаров земли на Кутузовском проспекте, где собирается построить комплекс в 200 тыс. квадратных метров. Чтобы представить объем: это половина самого высокого здания «Москва-Сити» — башни «Федерация», или половина «Лахта-центра» — строящейся в Петербурге штаб-квартиры «Газпрома» . В старой штаб-квартире напротив Кремля, на Софийской набережной, компании, разросшейся под руководством Игоря Сечина , давно тесно. Еще в 2014-м «Роснефть» успела объявить конкурс проектов и получить от архитекторов изображения грандиозных башен, не теряющихся на фоне «Сити». Но в том же году из-за санкций, падения цен на нефть и высокой долговой нагрузки компания объявила об экономии и остановке проекта. Теперь строительство разморожено: журналисты обнаружили на участке технику и новые ограждения, на которых вопреки правилам не вывешено никакой информации об объекте.

Источник: Открытые медиа

Кремлевский дворец провел миллионные госзакупки для корпоратива «Россетей» . Сутки спустя после самого корпоратива

Крупнейшая электросетевая корпорация России , находясь в непростой финансовой ситуации, отметила пятилетие в Кремлевском дворце — в обход запрета Путина на корпоративы за счет бюджета. Отличился и сам Кремлевский дворец, выставив на сайт госзакупок заказ на выступления артистов после того, как концерт в честь «Россетей» уже состоялся. Гвоздем программы мероприятия стал гимн компании, написанный и исполненный певцом Олегом Газмановым . Концерт вели Иван Ургант Яна Чурикова . Участие Урганта стоило 3,7 млн рублей, Чуриковой — 1,05 млн рублей, изготовление фотозон — 566 тыс. рублей, бланков приглашений и конвертов — 145 тыс. рублей.

Источник: Новая газета

Собянинский самострой: в недостроенном здании школы в Строгине обрушились перекрытия

Вечером 2 апреля строгинцы услышали грохот на стройплощадке и вызвали МЧС . Выяснилось, что в здании строящейся школы обрушилась часть перекрытий на третьем этаже. Буквально на следующий день ситуация повторилась. Коммунальная организация ГП «Управление гражданского строительства», которая занимается строительством школы, зарегистрирована весной 2003 года и напрямую подчиняется столичному департаменту строительства. Сообщения о случившемся на стройке заинтересовали московского юриста Ивана Ёжикова, и он выяснил, что из разрешительной документации у строителей есть только ордер на установку ограждений вокруг строительной площадки, и именно на его основании они и ведут стройку. Мосгосстройнадзор три раза был на этом объекте с официальными внеплановыми проверками. В ходе одной из них был установлен факт отсутствия разрешения на строительство, но стройка на этом не остановилась, а застройщик даже не был оштрафован. В результате следующей проверки было указано, что все выявленные ранее нарушения были устранены, однако разрешение на строительство по-прежнему не появилось.

Источник: МБХ-Медиа

Собянин пытается пристроить отходы соседям — соседи пока сопротивляютcя

Начало 2018 года для Москвы и Московской области ознаменовалось острым мусорным кризисом — жители ряда подмосковных городов, расположенных рядом с полигонами ТБО, стали массово и единодушно протестовать против того, чтобы их здоровье приносили в жертву обильно мусорящей столице. Столкнувшись с народным гневом, правительство Москвы начало искать новые места для утилизации сотен тысяч тонн отходов, однако в соседних регионах тоже не горят желанием утопать в чужом мусоре из-за того, что чиновники вовремя не наладили систему мусоропереработки. Главы соседних с московским регионом субъектов федерации вынуждены решать, что им дороже — отношения со столичными властями или здоровье жителей области.

Источник: ПАСМИ

Глава УГИБДД Свердловской области полковник Юрий Демин, возглавлявший управление на протяжении 13 лет, покинул службу. Решение об этом принял глава МВД Владимир Колокольцев . Официально причины отставки неизвестны, однако ротация прошла на фоне увольнения из органов заместителя полковника Демина Александра Юнусова, устроившего пьяное ДТП в Екатеринбурге . Гаишник скрылся с места происшествия, а когда спустя два часа его удалось догнать, отказался от медицинского освидетельствования. Ранее сам Юрий Демин также получил известность из-за ряда инцидентов, но до сих пор ему все сходило с рук.

Источник: Руспрес

Бей слабых, чтоб сильные не боялись

Изначально ФАС задумывалась как орган, призванный защищать потребителей и малый бизнес от крупных участников рынка. Но бороться с реальными монополиями чревато, ведь там сильные юристы, надо долго возиться, да и опасно, а кушать хочется. В итоге ФАС всё чаще стала обращать внимание на малый и средний бизнес. По оценкам экспертов, около 55% всех возбуждаемых службой дел направлены как раз против малых и средних предпринимателей, а также против некоммерческих организаций (ТСЖ, садовые товарищества, гаражные кооперативы). Речь идёт о «монополистах» в границах дома, торгового центра, садового товарищества. Причём если настоящими монополиями с их триллионными оборотами штрафы от ФАС часто воспринимаются как лёгкий комариный укус, то для малого бизнеса они означают нередко неминуемое банкротство.

Источник: Версия

Семья вице-губернатора богатеет, губернатор не краснеет

Стратегически важная дорога Салехард—Надым есть только в планах местных властей, на деле же в тундре трескаются на морозе отдельные куски того пути, который должен был стать дорогой. Строительство началось в 2010 году, а уже в 2015 губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин доложил Владимиру Путину , что за пять лет округ вложил в строительство около 30 млрд рублей, и в 2016 году планирует получить дорогу в «асфальте». Но затем сроки сдачи передвинулись на 2018 год, потом на 2020, а в декабре прошлого года губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин пообещал завершить строительство в 2022, оправдывая задержку стройки недофинансированием из-за кризиса. В проект ежегодно вкладывают миллиарды, а строит эту дорогу фирма ООО «Уренгойдорстрой», учредили которую родственники первого заместителя губернатора Кобылкина — Алексея Викторовича Ситникова

Источник: ПАСМИ

Причины и последствия ареста владельцев группы «Сумма», богатства главы кемеровского МЧС, фатальная ошибка заместителя генпрокурора Гриня, закупки подмосковной администрации, новые секреты резиденции Сечина — в дайджесте ПАСМИ «Журналистские расследования за 2—8 апреля».