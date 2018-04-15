Журналистские расследования за 9—15 апреля 

«Тулеев никогда не бывает второй фигурой». Что ждёт экс-главу Кузбасса
Подав в отставку 1 апреля, после трагических событий 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня», Аман Тулеев, по всей видимости, уже тогда продумал весь путь к возвращению на вершину кемеровской власти. Буквально через день, 3 апреля, депутат-единоросс Ван Вай-Чен сдает свой депутатский мандат, освобождая место в областном совете для бывшего губернатора. 5 апреля семь депутатов Госдумы от Кемеровской области попросили врио губернатора Сергея Цивилева поддержать выдвижение Тулеева на должность спикера Совета народных депутатов области. 9 апреля спикер облсовета Алексей Синицын заявил об освобождении своей должности для Тулеева, а на следующий день экс-губернатор был избран председателем областного совета депутатов Кузбасса. Эксперты сходятся во мнении, что экс-губернатор Кузбасса и в новой должности не откажется от реального руководства регионом, и нынешнему врио главы исполнительной власти области Сергею Цивилеву придется постараться, чтобы не померкнуть в тени своего бывшего начальника.
Источник: Собеседник
Госдача Тулеева, которую мы оплатим
В 2011 году оперативно принятый закон о «Народном губернаторе» обеспечил Аману Тулееву при уходе с должности орден из драгоценных камней, ежемесячную выплату в 50 тыс. рублей с возможностью увеличения суммы, служебный кабинет с помощником в здании правительства для занятия общественной работой и пожизненное владение губернаторской резиденцией в селе Мазурово с ее содержанием за счет бюджета. Как выяснили активисты ФБК, резиденция скрыта примерно миллионом квадратных метров густого леса. На ее территории три дома общей площадью больше тысячи квадратных метров и более сорока хозяйственных построек — котельные, прачечные, погреба, водонапорная башня, склад и собственная артезианская скважина. На территории резиденции находится и пруд, площадью примерно 4 тыс. м2 с пирсом и фонтаном в центре. Рядом с пирсом дом, похожий на баню. Официальная площадь земельного участка, на котором находится губернаторская дача, около 156 тыс. м2, но к официальным 15 гектарам площади тулеевской резиденции добавлены и обнесены забором еще 70 тыс. м2 лесной земли.
Источник: ФБК Пост сдал — привилегии принял. Что полагается уходящим в отставку губернаторам
Звание «народный губернатор», дающее многочисленные привилегии Аману Тулееву, является чисто кемеровским ноу-хау, но и экс-главы других российских регионов, не имеющие такового, на пенсии не бедствуют. Так, в конце 2016 года на сайте госзакупок появилась заявка на транспортное обслуживание бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба — 1,4 млн рублей в год. Оплата предусматривалась из бюджета региона. Вышедший в отставку после более чем 20 лет правления губернатор Омской области Леонид Полежаев получил выходное пособие в размере пятилетнего заработка (как сообщалось, более 20 млн рублей), а также пенсию в размере 85% от прежней зарплаты — 380 тысяч рублей. В Кабардино-Балкарии экс-главе республики после ухода со своего поста предоставляется еще и аппарат помощников. Для их размещения выделяется отдельное служебное помещение с мебелью, оргтехникой и средствами связи.
Источник: Собеседник
Бухтанаш, берегнаш, заборнаш. Для кого в Крыму достраивают «дачу Януковича»
Жители прибрежных поселков в Крыму, расположенных между Севастополем и Ялтой, ведут неравную борьбу с российскими госструктурами, которые захватили на полуострове все лакомые участки земли и огородили их заборами, перекрыв подступы к морю. Представители российских властей начали прибирать к рукам самые ценные участки земли на побережье. Среди захватчиков — ФСО, ФСБ, Минобороны, МВД и ФСИН. В лапы ведомств попали санатории в Алуште, Ялте, Судаке, Евпатории и Феодосии, несколько пансионатов, базы отдыха и детские лагеря. Почти все эти объекты, ранее общедоступные, теперь находятся под охраной и буквально приватизированы чиновниками и силовиками. Новых хозяев, оккупировавших курортную территорию, не волнуют ни интересы коренных крымчан, ни защита окружающей среды — в природном заказнике раздаются выстрелы, устанавливаются многометровые ограды и ведутся строительные работы.
Источник: Собеседник
7 апреля глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин был представлен студентам юридического факультета СПбГУ на правах нового профессора. Первую лекцию он провел в обозревательном ключе, но и от частностей не воздерживался. В том числе Александр Иванович затронул антикоррупционные митинги в марте 2017 года, организованные Алексеем Навальным. А главным героем московского протеста, по словам Бастрыкина, оказался сын Олега Дерипаски. При этом, по словам главы СКР, сам олигарх возведен в статус фигуранта коррупционных дел, но привлечь его мешают непрерывные амнистии.
Источник: Фонтанка
«Роснефть» разморозила строительство штаб-квартиры в Москве
«Роснефть» заключила договор аренды 5 гектаров земли на Кутузовском проспекте, где собирается построить комплекс в 200 тыс. квадратных метров. Чтобы представить объем: это половина самого высокого здания «Москва-Сити» — башни «Федерация», или половина «Лахта-центра» — строящейся в Петербурге штаб-квартиры «Газпрома». В старой штаб-квартире напротив Кремля, на Софийской набережной, компании, разросшейся под руководством Игоря Сечина, давно тесно. Еще в 2014-м «Роснефть» успела объявить конкурс проектов и получить от архитекторов изображения грандиозных башен, не теряющихся на фоне «Сити». Но в том же году из-за санкций, падения цен на нефть и высокой долговой нагрузки компания объявила об экономии и остановке проекта. Теперь строительство разморожено: журналисты обнаружили на участке технику и новые ограждения, на которых вопреки правилам не вывешено никакой информации об объекте.
Источник: Открытые медиа
Кремлевский дворец провел миллионные госзакупки для корпоратива «Россетей». Сутки спустя после самого корпоратива
Крупнейшая электросетевая корпорация России, находясь в непростой финансовой ситуации, отметила пятилетие в Кремлевском дворце — в обход запрета Путина на корпоративы за счет бюджета. Отличился и сам Кремлевский дворец, выставив на сайт госзакупок заказ на выступления артистов после того, как концерт в честь «Россетей» уже состоялся. Гвоздем программы мероприятия стал гимн компании, написанный и исполненный певцом Олегом Газмановым. Концерт вели Иван Ургант и Яна Чурикова. Участие Урганта стоило 3,7 млн рублей, Чуриковой — 1,05 млн рублей, изготовление фотозон — 566 тыс. рублей, бланков приглашений и конвертов — 145 тыс. рублей.
Источник: Новая газета
Собянинский самострой: в недостроенном здании школы в Строгине обрушились перекрытия
Вечером 2 апреля строгинцы услышали грохот на стройплощадке и вызвали МЧС. Выяснилось, что в здании строящейся школы обрушилась часть перекрытий на третьем этаже. Буквально на следующий день ситуация повторилась. Коммунальная организация ГП «Управление гражданского строительства», которая занимается строительством школы, зарегистрирована весной 2003 года и напрямую подчиняется столичному департаменту строительства. Сообщения о случившемся на стройке заинтересовали московского юриста Ивана Ёжикова, и он выяснил, что из разрешительной документации у строителей есть только ордер на установку ограждений вокруг строительной площадки, и именно на его основании они и ведут стройку. Мосгосстройнадзор три раза был на этом объекте с официальными внеплановыми проверками. В ходе одной из них был установлен факт отсутствия разрешения на строительство, но стройка на этом не остановилась, а застройщик даже не был оштрафован. В результате следующей проверки было указано, что все выявленные ранее нарушения были устранены, однако разрешение на строительство по-прежнему не появилось.
Источник: МБХ-Медиа
Собянин пытается пристроить отходы соседям — соседи пока сопротивляютcя
Начало 2018 года для Москвы и Московской области ознаменовалось острым мусорным кризисом — жители ряда подмосковных городов, расположенных рядом с полигонами ТБО, стали массово и единодушно протестовать против того, чтобы их здоровье приносили в жертву обильно мусорящей столице. Столкнувшись с народным гневом, правительство Москвы начало искать новые места для утилизации сотен тысяч тонн отходов, однако в соседних регионах тоже не горят желанием утопать в чужом мусоре из-за того, что чиновники вовремя не наладили систему мусоропереработки. Главы соседних с московским регионом субъектов федерации вынуждены решать, что им дороже — отношения со столичными властями или здоровье жителей области.
Источник: ПАСМИ
Истекший полковник Юрий Демин
Глава УГИБДД Свердловской области полковник Юрий Демин, возглавлявший управление на протяжении 13 лет, покинул службу. Решение об этом принял глава МВД Владимир Колокольцев. Официально причины отставки неизвестны, однако ротация прошла на фоне увольнения из органов заместителя полковника Демина Александра Юнусова, устроившего пьяное ДТП в Екатеринбурге. Гаишник скрылся с места происшествия, а когда спустя два часа его удалось догнать, отказался от медицинского освидетельствования. Ранее сам Юрий Демин также получил известность из-за ряда инцидентов, но до сих пор ему все сходило с рук.
Источник: Руспрес
Бей слабых, чтоб сильные не боялись
Изначально ФАС задумывалась как орган, призванный защищать потребителей и малый бизнес от крупных участников рынка. Но бороться с реальными монополиями чревато, ведь там сильные юристы, надо долго возиться, да и опасно, а кушать хочется. В итоге ФАС всё чаще стала обращать внимание на малый и средний бизнес. По оценкам экспертов, около 55% всех возбуждаемых службой дел направлены как раз против малых и средних предпринимателей, а также против некоммерческих организаций (ТСЖ, садовые товарищества, гаражные кооперативы). Речь идёт о «монополистах» в границах дома, торгового центра, садового товарищества. Причём если настоящими монополиями с их триллионными оборотами штрафы от ФАС часто воспринимаются как лёгкий комариный укус, то для малого бизнеса они означают нередко неминуемое банкротство.
Источник: Версия
Семья вице-губернатора богатеет, губернатор не краснеет
Стратегически важная дорога Салехард—Надым есть только в планах местных властей, на деле же в тундре трескаются на морозе отдельные куски того пути, который должен был стать дорогой. Строительство началось в 2010 году, а уже в 2015 губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин доложил Владимиру Путину, что за пять лет округ вложил в строительство около 30 млрд рублей, и в 2016 году планирует получить дорогу в «асфальте». Но затем сроки сдачи передвинулись на 2018 год, потом на 2020, а в декабре прошлого года губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин пообещал завершить строительство в 2022, оправдывая задержку стройки недофинансированием из-за кризиса. В проект ежегодно вкладывают миллиарды, а строит эту дорогу фирма ООО «Уренгойдорстрой», учредили которую родственники первого заместителя губернатора Кобылкина — Алексея Викторовича Ситникова.
Источник: ПАСМИ
Причины и последствия ареста владельцев группы «Сумма», богатства главы кемеровского МЧС, фатальная ошибка заместителя генпрокурора Гриня, закупки подмосковной администрации, новые секреты резиденции Сечина — в дайджесте ПАСМИ «Журналистские расследования за 2—8 апреля».