Врио губернатора Кузбасса отправил в отставку четырех заместителей 

Временно исполняющий обязанности главы Кемеровской области Сергей Цивилев освободил от занимаемых должностей четырех заместителей губернатора.
Как сообщили «РГ» в пресс-службе обладминистрации, в отставку отправлены заместители губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов, по агропромышленному комплексу Елена Жидкова, по вопросам здравоохранения Валерий Цой, а также и. о. замгубернатора по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления Алексей Кожевин.
По распоряжению Сергея Цивилева все остальные заместители губернатора с сегодняшнего дня становятся исполняющими обязанности заместителей губернатора — на период, пока не будет сформирован новый состав Коллегии областной администрации.
Реорганизация системы управления областью началась в соответствии с решениями, принятыми в минувшую пятницу на встрече врио главы региона с главами муниципалитетов. На ней была поставлена цель: Кузбасс должен стать регионом номер один за Уралом по социально-экономическому развитию.