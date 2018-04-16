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Врио губернатора Кузбасса отправил в отставку четырех заместителей
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Врио губернатора Кузбасса отправил в отставку четырех заместителей 

Российская Газета 17 минут назад
Фото: Российская Газета
Временно исполняющий обязанности главы Кемеровской области Сергей Цивилев освободил от занимаемых должностей четырех заместителей губернатора.
Как сообщили «РГ» в пресс-службе обладминистрации, в отставку отправлены заместители губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов, по агропромышленному комплексу Елена Жидкова, по вопросам здравоохранения Валерий Цой, а также и. о. замгубернатора по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления Алексей Кожевин.
По распоряжению Сергея Цивилева все остальные заместители губернатора с сегодняшнего дня становятся исполняющими обязанности заместителей губернатора — на период, пока не будет сформирован новый состав Коллегии областной администрации.
Реорганизация системы управления областью началась в соответствии с решениями, принятыми в минувшую пятницу на встрече врио главы региона с главами муниципалитетов. На ней была поставлена цель: Кузбасс должен стать регионом номер один за Уралом по социально-экономическому развитию.
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