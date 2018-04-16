Врио губернатора Кузбасса отправил в отставку четырех заместителей

По распоряжению Сергея Цивилева все остальные заместители губернатора с сегодняшнего дня становятся исполняющими обязанности заместителей губернатора — на период, пока не будет сформирован новый состав Коллегии областной администрации.

Реорганизация системы управления областью началась в соответствии с решениями, принятыми в минувшую пятницу на встрече врио главы региона с главами муниципалитетов. На ней была поставлена цель: Кузбасс должен стать регионом номер один за Уралом по социально-экономическому развитию.