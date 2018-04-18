Власти Кузбасса разработают стратегию социально-экономического развития региона до 2035 г. 

БЕЛОВО /Кемеровская область/, 18 апреля. /ТАСС/. Власти Кемеровской области разработают к 9 июля стратегию социально-экономического развития, рассчитанную до 2035 года, сообщил врио губернатора Сергей Цивилев на заседании «Клуба глав моногородов Кузбасса» в среду.
"Мы договорились о том, что приступаем к созданию стратегии социально-экономического развития Кузбасса, будем ее делать до 2035 года, с основным акцентом на 2018-2019 годы. Наша цель за это время — максимально уйти от зависимости от цен на уголь", — сказал он, уточнив, что документ должен быть утверждён к 9 июля.
Формированием стратегии займётся штаб во главе с исполняющим обязанности первого замгубернатора Владимиром Черновым. Цивилев дал поручением главам 24 монотерриторий предоставить свои программы развития в ближайшее время. Он отметил, что моногорода Кузбасса — «основной локомотив развития Кузбасса», здесь проживает около 70% всего населения региона.
Врио губернатора подчеркнул, что задача стратегии — объединить территории, их стратегии развития таким образом, чтобы они дополняли друг друга, а не конкурировали между собой. Также в ней будут предусмотрено развитие автомобильной, железнодорожной инфраструктуры, а также авиационного сообщения. Кроме того, по его словам, в стратегии обязательно будут учтено пожелание и мнение кузбассовцев.
О назначении врио губернатора
Цивилев был назначен врио губернатора Кузбасса 1 апреля, когда подал в отставку Амана Тулеев, возглавлявший регион с 1997 года, после того, как в Кемерове произошёл крупный пожар в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека.
Кемеровская область, где добывается около 60% отечественного угля, занимает первое место по количеству моногородов РФ.