Власти Кузбасса разработают стратегию социально-экономического развития региона до 2035 г.

"Мы договорились о том, что приступаем к созданию стратегии социально-экономического развития Кузбасса, будем ее делать до 2035 года, с основным акцентом на 2018-2019 годы. Наша цель за это время — максимально уйти от зависимости от цен на уголь", — сказал он, уточнив, что документ должен быть утверждён к 9 июля.

Формированием стратегии займётся штаб во главе с исполняющим обязанности первого замгубернатора Владимиром Черновым . Цивилев дал поручением главам 24 монотерриторий предоставить свои программы развития в ближайшее время. Он отметил, что моногорода Кузбасса — «основной локомотив развития Кузбасса», здесь проживает около 70% всего населения региона.

Врио губернатора подчеркнул, что задача стратегии — объединить территории, их стратегии развития таким образом, чтобы они дополняли друг друга, а не конкурировали между собой. Также в ней будут предусмотрено развитие автомобильной, железнодорожной инфраструктуры, а также авиационного сообщения. Кроме того, по его словам, в стратегии обязательно будут учтено пожелание и мнение кузбассовцев.

О назначении врио губернатора

Цивилев был назначен врио губернатора Кузбасса 1 апреля, когда подал в отставку Амана Тулеев, возглавлявший регион с 1997 года, после того, как в Кемерове произошёл крупный пожар в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека.