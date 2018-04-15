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Англичанин отправился в полет на воздушных шариках
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Англичанин отправился в полет на воздушных шариках 

Свободная пресса 58 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Экстремал из Великобритании летал в небе на воздушных шарах. Англичанин Том Морган решил воплотить в жизнь давнюю мечту и полетать на воздушных шарах. Эксперимент мужчина проводил в ЮАР, неподалёку от аэропорта Йоханнесбурга. В осуществлении странного мероприятия Тому помогали представители организации «Лига искателей приключений», сообщает Vistanews.
Чтобы взмыть в небо, мужчине пришлось потратить два дня на наполнение гелием ста воздушных шаров. Шары, размеры которых не уточняются, были привязаны к обычному стулу.
Выполнить полет с первого раза не удалось — мешал сильный ветер. Только во время четвертой попытки стул с сидящим на ним Морганом взмыл в небо. В результате англичанин пролетел двадцать пять метров на высоте в 2,5 километра. Смертельно опасный полет продлился два часа.
Сейчас англичанин планирует повторить этот опыт с попутчиком: двести шаров уже ждут добровольца.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Люк Айкинс, американский скайдайвер, успешно совершил первый в истории прыжок с высоты 7 600 метров без парашюта. После примерно двух минут свободного падения Айкинс приземлился на сетку площадью около трети футбольного поля, которая была натянута на высоте 20-этажного дома.
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