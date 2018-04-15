Англичанин отправился в полет на воздушных шариках

Экстремал из Великобритании летал в небе на воздушных шарах. Англичанин Том Морган решил воплотить в жизнь давнюю мечту и полетать на воздушных шарах. Эксперимент мужчина проводил в ЮАР , неподалёку от аэропорта Йоханнесбурга . В осуществлении странного мероприятия Тому помогали представители организации «Лига искателей приключений», сообщает Vistanews.

Чтобы взмыть в небо, мужчине пришлось потратить два дня на наполнение гелием ста воздушных шаров. Шары, размеры которых не уточняются, были привязаны к обычному стулу.

Выполнить полет с первого раза не удалось — мешал сильный ветер. Только во время четвертой попытки стул с сидящим на ним Морганом взмыл в небо. В результате англичанин пролетел двадцать пять метров на высоте в 2,5 километра. Смертельно опасный полет продлился два часа.

Сейчас англичанин планирует повторить этот опыт с попутчиком: двести шаров уже ждут добровольца.

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