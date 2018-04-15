Разработка новых проектов станет ключевой темой форума «Молодой гвардии» в Казани

КАЗАНЬ , 15 апреля. / ТАСС /. Создание новых проектов «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) и обсуждение направления развития организации до 2021 году станут основными темами образовательного форума МГЕР, который открывается в воскресенье в Казани.

"В связи с новым подходом в работе организации, основной задачей для участников открывающегося в Казани форума станет разработка дорожной карты развития МГЕР и региональных отделений организации до 2021 года", — рассказал ТАСС председатель Координационного совета МГЕР Денис Давыдов

"Кроме того на образовательном форуме будет сформирована линейка федеральных, региональных и местных проектов", — добавил он.

Место и участники

Форум пройдет с 15 по 21 апреля во всесезонном городе-курорте «Свияжские холмы» в Казани. На мероприятие приедет около 1 тыс. человек.

В числе приглашенных — активисты «Молодой гвардии» со всей России , волонтеры. «Также ожидается участие молодежных лидеров из некоторых стран СНГ», — уточнили организаторы.

Среди гостей форума значатся представители федеральных министерств и ведомств, а также руководство партии «Единая Россия»

Поскольку в рамках форума запланировано большое количество мастер-классов и тренингов, то на форум приедет ведущие лекторы и эксперты в таких областях как медиа, лидерство, политические технологии и другие.

Открытие форума

Открытие слета запланировано на вечер воскресенья. Ожидается, что перед участниками выступят руководители МГЕР, а также представители властей Татарстана . «После торжественной части состоится световое шоу и праздничный концерт с участием DJ SMASH », — отметили в «Молодой гвардии».

По данным организаторов, каждый день будет посвящен собственной теме, с которой будут согласовываться все события, происходящие на форуме. Первый день образовательной программы получил название дня «Молодой гвардии». Ожидается, что в этот день пройдет презентация проекта в сфере отбора кадров.

Также на протяжении дня участники форума будут посещать тренинги, направленные на развитие личностных компетенций, а также блок лекций по образовательным направлениям: «Выборы», «СМИ и медиа», «Улица», «Проекты».

"Итогом дня станет политическая квест-игра «Выборы», направленная на изучение избирательного законодательства и технологий ведения кампании. В рамках игры молодые кандидаты и сотрудники избирательных штабов смогут попробовать свои силы в избирательной гонке", — рассказали организаторы мероприятия.

Дальнейшая программа

Второй день на форуме будет посвящен регионам. В ходе мероприятий участники обсудят реорганизацию работы МГЕР, новые механизмы взаимодействия с региональными отделениями, сформируют линейку региональных проектов", — сообщили в «Молодой гвардии». Кроме того, участники форума примут участие в тренд-сессии «Реализация Года добровольца региональными и местными отделениями».

"Отдельным вопросом в этот день станет работа волонтерского корпуса в регионах к чемпионату мира по футболу 2018 года, который следит за степенью готовности к ЧМ-2018, проводит мониторинг «болевых точек», предоставляет рекомендации по их решению и отвечает на вопросы жителей", — пояснили в МГЕР

В среду на форуме запланировано проведение «Дня улицы». Мероприятия в этот день будут «посвящены изучению улицы как политического пространства, формы выражения и реакции на политические события», — рассказали в оргкомитете. «Вечером того же дня состоится встреча с молодежными лидерами стран СНГ. По итогам работы встречи молодежных лидеров СНГ участниками будет подписана резолюция о сотрудничестве и выработаны совместные шаги по международной молодежной повестке», — проинформировали в МГЕР.

По данным организаторов, 19 апреля будет посвящен выборам. «Форум станет площадкой для обсуждения участия молодогвардейцев в предварительном голосовании, отработки избирательных технологий, презентаций лучших технологических кейсов депутатов-молодогвардейцев», — пояснили в «Молодой гвардии».

Во второй половине дня пройдет молодежный медиафорум «Медиа сфера будущего». В рамках этого мероприятия пройдут мастер-классы от журналистов, популярных блогеров и дизайнеров. «В завершении мероприятия участники медиафорума сформируют и представят на обсуждение свои инициативы, способствующие реализации послания президента в пункте развития интернетизации регионов и муниципалитетов страны», — отметили организаторы.

Завершится образовательная часть форма «Днем будущего». В этот день, как ожидается «будут сформированы проекты дорожных карт развития региональных отделений организации на 2018-2019 годы и проект стратегии „Молодой гвардии“ на 2018-2021 годы», рассказали в МГЕР.

"Во второй половине дня состоится итоговый квест, в ходе которого участники Форума проверят полученные знания и навыки командной работы на практике", — поделились в организации. Кроме того, в этот день будут подведены итоги работы всех образовательных площадок. Завершится форум 21 апреля.