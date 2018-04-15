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ЦИК пригласил активистов поработать на сентябрьских выборах
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ЦИК пригласил активистов поработать на сентябрьских выборах 

BFM.RU 47 минут назад
Центризбирком РФ призывает наблюдателей с прошедших выборов президента РФ подавать документы для работы в участковых избирательных комиссиях (УИК). Об этом рассказал ТАСС член ЦИК Евгений Шевченко. Он считает опыт этих людей бесценным.
По мнению Шевченко, когда в участковую избирательную комиссию приходят люди, «которые знают законы, у которых есть понимание того, как устроена избирательная система, это очень эффективно. В ближайшие полтора месяца будут сформированы новые составы УИК в 83 субъектах Федерации».
По всей территории РФ 9 сентября пройдет единый день голосования, в ходе которого будут избираться главы 18 регионов, депутаты заксобраний 16 субъектов Федерации, кроме того, те или иные муниципальные выборы пройдут практически во всех регионах страны.
Выборы президента России прошли 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин, выдвигавшийся в качестве самовыдвиженца, был избран на новый шестилетний срок, набрав 76,69% голосов. Явка избирателей, по данным ЦИК РФ, составила 67,5%.
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