ЦИК пригласил активистов поработать на сентябрьских выборах

Центризбирком РФ призывает наблюдателей с прошедших выборов президента РФ подавать документы для работы в участковых избирательных комиссиях (УИК). Об этом рассказал ТАСС член ЦИК Евгений Шевченко . Он считает опыт этих людей бесценным.

По мнению Шевченко, когда в участковую избирательную комиссию приходят люди, «которые знают законы, у которых есть понимание того, как устроена избирательная система, это очень эффективно. В ближайшие полтора месяца будут сформированы новые составы УИК в 83 субъектах Федерации».

По всей территории РФ 9 сентября пройдет единый день голосования, в ходе которого будут избираться главы 18 регионов, депутаты заксобраний 16 субъектов Федерации, кроме того, те или иные муниципальные выборы пройдут практически во всех регионах страны.