В Черногории пройдут президентские выборы

ПОДГОРИЦА , 15 апр — РИА Новости . Выборы президента Черногории пройдут в воскресенье, безусловным фаворитом президентской гонки считается самый известный политик страны 56-летний Мило Джуканович, по оценкам экспертов, способный уже в первом туре набрать свыше 50% голосов.

Оппозиция не смогла договориться о едином кандидате, поэтому оппоненты Джукановича пойдут на выборы по отдельности, что, по оценкам наблюдателей, уменьшает их и без того небольшие шансы на высокий результат.

Самая маленькая из республик бывшей Югославии будет выбирать президента в седьмой раз с 1990 года, когда здесь была введена многопартийная система.

Действующий президент Филип Вуянович после 15-летнего пребывания во главе государства складывает свои полномочия. Президент избирается сроком на пять лет и не может занимать этот пост более двух раз, но случай с Вуяновичем, впервые избранным в 2003 году, стал особенным. Его мандат «обнулился» поскольку Черногория объявила о независимости в 2006 году, выйдя из Государственного союза Сербии и Черногории. Республика неизменно проводит политику евроинтеграции и является самым молодым членом НАТО , вступив в альянс в 2017 году.

Немногим более 1,2 тысячи мест для голосования будут открыты с 7.00 (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск). В этом году граждане впервые смогут следить в реальном времени за результатами голосования на специальном сайте избиркома, где будет обновляться информация после того, как избиркомы муниципалитетов утвердят данные. Ожидается свыше тысячи местных и иностранных наблюдателей, включая представителей миссии ОБСЕ . По последним данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) Черногории правом голоса обладают 532 599 человек.

Кандидаты

ГИК ранее утвердила семь кандидатов в президенты. По порядку в бюллетенях расположились лидер ориентированной на сотрудничество с Россией и Сербией партии «Настоящая Черногория» Марко Милачич, выдвиженец оппозиционных партий Демократический фронт (ДФ), «Демократы», Социалистической народной партии и URA Младен Боянич, лидер бошняцкой (славянско-мусульманской) Партии справедливости и примирения Хазбия Калач, оппозиционный предприниматель Василие Миличкович, кандидат «Сербской коалиции» Добрило Дедейич, единственная женщина-кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии Драгиня Вуксанович и экс-премьер и глава правящей Демократической партии социалистов ( ДПС ) Мило Джуканович.

По оценкам аналитиков региона и результатам соцопросов, безусловным фаворитом является пять раз занимавший пост премьер-министра, по одному разу бывший министром обороны и президентом страны Джуканович, который фактически находится у власти в Черногории с 1991 года. Его основной конкурент — экономист и экс-депутат Скупщины (парламента) Боянич.

Джукановича традиционно поддерживает юг и восток республики со значительным албанским и бошняцким (славянско-мусульманским — ред.) населением и побережье за исключением «просербского» муниципалитета Герцег-Нови.

Боянич в первую очередь может рассчитывать на пострадавший от бомбардировок Югославии силами НАТО в 1999 году и экономически отсталый по сравнению с приморьем север Черногории, прилегающие к Республике Сербской Боснии и Герцеговины западные муниципалитеты и оппозицию в центральной части страны.

Обещания

Джуканович занимал пост президента Черногории с 1998 до 2002 года, все последующее время три мандата подряд главой государства был поддерживаемый им Филип Вуянович. Президент, согласно конституции, уступает проведение внешней и внутренней политики правительству и его полномочия во многом сводятся к представительским функциям. Однако глава правящей ДПС в ходе кампании обращался к избирателям от имени всего государства.

"Все эти годы мы были вместе, как стена, гордая и непобедимая Черногория. Поэтому не остановимся на половине пути. Снова победит наша светлая майская зоря (слова национального гимна — ред.) и наша европейская Черногория", — заявил Джуканович в минувший четверг на главном предвыборном митинге в Подгорице.

Своих политических оппонентов он призвал отказаться от роли «троянского коня» и выразил уверенность в собственной победе в первом круге.

"Ни аутентичный представитель Демократического фронта, чье руководство находится под судом за попытку терроризма против государства Черногории (подготовку путча в октябре 2016 года — ред.), ни представительница оппозиции, за которой прячется самозваный и неуспешный лидер так называемой гражданской оппозиции. Они заранее гарантированные проигравшие, которые не получат шанса использовать второй круг выборов, ради чего и выдвигали свои кандидатуры", — сказал он.

Среди приоритетов будущего мандата Джуканович выделил улучшение уровня жизни граждан, в том числе рост средней заработной платы с 500 евро в месяц до тысячи евро и ВВП на душу населения с 6,8 тысяч до 13,6 тысяч, обеспечение роста экономики в 4-5%, в первую очередь, в туризме, сельском хозяйстве, энергетике и инфраструктуре и скорейшее вступление Черногории в ЕС

Основной оппонент лидера ДПС Младен Боянич с рейтингами около 35% ранее сообщил РИА Новости, что ожидает выхода во второй круг голосования и верит в возможность своей победы.

Своими первостепенными задачами на президентском посту он считает освобождение связанных институтов черногорских государства и общества, прекращение взаимодействия власти и оргпреступности, экономическую консолидацию и обеспечение гражданских прав и свобод. Боянич также рассчитывает на вступление республики в ЕС за время его ожидаемого мандата. Но в отличие от Джукановича, выдвиженец оппозиции выступает за улучшение отношений с Россией.

"Однако, надеюсь, что это не будет препятствовать отношениям с Россией, и буду стараться, чтобы отношения России и Черногории улучшились, нормализовались и вопрос санкций ушел бы в прошлое. Они не были нужны, и уверен, что Европейский союз и Черногория поймут, что никто не имеет пользы от этого, только вред", — заявил претендент на пост главы государства агентству.

Своим сторонникам экономист и экс-депутат также обещает глубинные реформы и широкий общественный диалог в Черногории.

Согласно результатам опросов единственная женщина-кандидат Драгиня Вуксанович от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) получила поддержку до 8% участников анкетирования.

Юрист и преподаватель представляет СДП, которая несколько мандатов была младшим партнером в правящей коалиции и кабминах ДПС Джукановича. По мнению наблюдателей региона, при отсутствии значительных программных противоречий двух евроатлантически ориентированных партий причиной раскола послужили личные разногласия руководства.

Поэтому выступающая за членство страны в НАТО Вуксанович основной упор в своей кампании сделала на критике политики и личности Джукановича и на оздоровлении экономики.

Самый молодой из кандидатов — тридцатитрехлетний политик Марко Милачич выступает за пересмотр решения о вступлении Черногории в НАТО в июне 2017 года и за военный нейтралитет государства и дружеские отношения с Россией и Сербией.

"Мы хотим избавиться от экономической оккупации, но прежде всего — от оккупации духа. У Черногории есть огромный государственный долг, но еще больший долг у нас перед нашими предками", — отметил Милачич, выступая на исторической горе Ловчен в пятницу.

По его словам, он представляет новые идеи, лица, и поколение свежих молодых людей, и намерен в концепции «современного патриотизма» совместить традиционные ценности и экономические реформы в Черногории. В эфире национального телевидения в последний день агитации Милачич демонстративно порвал копии решений властей Черногории о вступлении в НАТО и признании независимости Косово.

Рейтинги остальных кандидатов не позволяют говорить о возможности выхода во второй круг, который состоится через 14 дней, если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов. Таким образом, основной интригой воскресного голосования станет результат Мило Джукановича, который может одержать победу уже в первом туре.